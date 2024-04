Confgricoltura Unione Provinciale Agricoltori di Pisa apre un nuovo ufficio a Ponsacco. Da aprile è infatti attivo un nuovo sportello che consentirà agli agricoltori o imprenditori agricoli di essere seguiti per quanto riguarda la gestione amministrativa e gli aspetti fiscali o legati ai contributi regionale ed europei.

"Si tratta di un ufficio che duplica in maniera fedele quanto già presente a Pisa, Volterra e Pontedera - spiega il direttore Paolo Rossi - con l’obiettivo di svolgere un ruolo sempre più capillare a servizio delle imprese sui temi sindacali, della previdenza, tecnico economici, tecnico aziendali e sul piano fiscale. Con questa ulteriore presenza sul territorio puntiamo a diventare un punto di riferimento per le imprese già strutturate, ma anche per quelle nuove che hanno necessità di un confronto costante con i nostri qualificati e competenti tecnici e funzionari".

L’ufficio di Ponsacco si trova in via Venezia n. 77 all’interno della Galleria Aringhieri, località Le Melorie. Per contatti si può chiamare il numero 0587/398289 o inviare una mail a costagli@confagricolturapisa.net .