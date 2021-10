Centro storico, Confcommercio: "Noi alleati dei residenti nella lotta contro la mala movida"

Confcommercio Provincia di Pisa tende la mano ai comitati dei residenti e rilancia la lotta alla mala movida, che gli stessi cittadini sono tornati a denunciare. A parlare l'imprenditore e presidente del centro storico di Confcommercio Massimo Rutinelli: "Siamo convinti che trovare un punto di equilibrio sia possibile. I residenti sono anche i nostri clienti, abbiamo l'interesse a collaborare insieme per vivere in un ambiente sicuro e sostenibile. Siamo alleati nella lotta contro caos, delinquenza e malamovida che sono anche i nostri nemici mortali. Venditori abusivi di alcool, zuffe e spaccio di droga sono quanto di peggio un imprenditore possa augurarsi per la propria attività e la stragrande maggioranza dei locali della zona sono le prime vittime di questa situazione. Lavorare in ambiente sicuro è interesse prioritario di tutti gli imprenditori degni di questo nome".

"Dobbiamo ribaltare la logica di gestione del fenomeno. I provvedimenti messi in campo negli ultimi anni non hanno avuto efficacia per la soluzione del problema, a conferma del fatto che continuare ad adottare regole sempre più punitive contro le imprese non solo non produce risultati positivi, ma peggiora una situazione già compromessa". Aggiunge ancora Rutinelli ripensando alle varie ordinanze straordinarie di chiusura, di restrizione degli orari e divieti: "Se vogliamo cacciare la malamovida dalla città dobbiamo smettere di gravare i locali di costi sempre maggiori, riducendone drasticamente lavoro e incassi. Al contrario, occorre sostenere e coinvolgere i tanti imprenditori che le regole le rispettano, in percorso di rilancio e di riqualificazione del centro storico e del suo tessuto commerciale".

"Le condizioni per collaborare seriamente, e per fare un buon lavoro insieme ci sono tutte - conclude Rutinelli rivolto ai comitati dei cittadini - confermo la totale disponibilità di Confcommercio ad intraprendere tutte quelle necessarie azioni, condivise con amministrazione comunale, forze dell'ordine e con gli stessi residenti per individuare le azioni più adeguate".