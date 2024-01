Conferenza sulla nidificazione delle tartarughe marine "Chi trova un nido, trova un tesoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Entusiasmante la risposta che soci ed amici della Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana hanno dato all’invito di partecipare ad un incontro con la Dott.ssa Cecilia Mancusi sul tema della nidificazione sulle coste toscane delle tartarughe marine Caretta caretta. Il Presidente Meucci, dopo aver presentato la relatrice impegnata da anni nello studio della nidificazione di questo antico rettile, ha passato la parola alla dottoressa che ha saputo catturare l’attenzione degli ascoltatori per quasi due ore. La Dott.ssa Mancusi si è soffermata sull’impennata che, in questi ultimi anni, ha avuto la nidificazione della Caretta caretta sulle nostre coste specialmente all’isola d’Elba e sulla costa nord della Toscana. La scienziata ha mostrato con filmati ed immagini come sia possibile individuare la presenza di questo rettile sulle nostre coste durante la deposizione delle uova che avviene nel periodo da giugno a agosto. Ha evidenziato, inoltre, l’importanza della presa di coscienza ed il coinvolgimento dei cittadini sulla ricerca e la segnalazione delle tracce della presenza di questo antico rettile a garanzia della preservazione della specie con un costante presidio del territorio permettendo così la messa in sicurezza dei nidi e dei loro piccoli nel momento della nascita. La Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana, visto il grande interesse suscitato, ha preso la decisione di creare una lista di soci volontari per monitorare le coste del nostro territorio collaborando con altre associazioni già impegnate in questo compito.