San Miniato: 'Pasqualando' procede spedita verso la conferma nel 2023

L’edizione dello scorso anno è andata oltre ogni più rosea aspettativa, con quasi 1000 partecipanti e 4000 persone che sono venute a San Miniato: si può dire che 'Pasqualando' 2022 (la rassegna sportiva promossa a Ponte a Egola da U.C. Santa Croce sull’Arno e New Ciclistica San Miniato-Santa Croce, a cui Fondazione San Miniato Promozione ha collaborato per la diffusione mediatica) sia stata un successo. Senza contare la presenza come starter del campione del mondo su strada Alessandro Ballan e all’arrivo di Justine Mattera in qualità di madrina (impegnata in corsa anche la campionessa del mondo su pista juniores Sofia Collinelli).

Ma il binomio composto da queste due società guarda già avanti, all’anno che verrà: la prossima 'Pasqualando' si terrà nei giorni 8 e 9 aprile 2023, sempre a Ponte a Egola; rispetto allo scorso anno, tra l’altro, ci sarà la novità di avere in gara anche le handbike, competizione che vedrà come testimonial il biomeccanico Paolo Ferrali. Per il 2023 si stima che ci saranno fino a 1.500 atleti e circa 5.000 persone presenti, per un format molto apprezzato in tutt’Italia. Si va dagli esordienti ai giovanissimi agli allievi fino agli juniores ed élite/under 23, col coinvolgimento di atleti maschi e atlete femmine. Ad esempio il secondo classificato degli juniores Andrea Noviero Raccagli ha poi vinto il campionato del mondo inseguimento a squadre.

La New Ciclistica, con Massimo Fogli come capo allenatore, conta una ventina di tesserati, dai 7 ai 12 anni: quest’anno ha vinto la classifica generale del trofeo Franco Ballerini, categoria Giovanissimi; a livello femminile, invece, ha portato a casa cinque maglie tra strada, pista e cronometro. Per il 2023, oltre al bis di 'Pasqualando', c’è in ponte un altro importante progetto: il riconoscimento come scuola di ciclismo, un qualcosa che viene concesso dalla Federazione Ciclistica solo a determinate condizioni e che in Toscana conta al momento 6 scuole (e nessuna nella provincia pisana). Per quanto riguarda l’U.C. Santa Croce sull’Arno, invece, il 2 settembre 2023 è già in calendario l’edizione numero 77 del Gp Industria del Cuoio e delle Pelli, che quest’anno ha visto 176 partenti lungo un tracciato di 180 chilometri che attraversa i comuni del distretto (e che quest’anno vedrà un ulteriore afflusso di atleti). Nei prossimi mesi saranno rese note tutte le modalità di partecipazione per la seconda edizione di 'Pasqualando', per una Ponte a Egola che sarà invasa da ciclisti e amanti delle due ruote. E anche Fondazione San Miniato Promozione garantirà il proprio apporto per la pubblicizzazione dell'evento.