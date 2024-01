Confermato lo sciopero dei dipendenti comunali di Pisa: sarà presidio in piazza

Non c'è stata ricomposizione: i dipendenti del Comune di Pisa incroceranno le braccia il prossimo 27 gennaio per l'intera giornata, con lanciato un presidio in Piazza XX Settembre a partire dalle ore 9. L'agitazione è stata confermata ieri, 25 gennaio, dai promotori Fp Cgil Pisa, Cub Pisa, Uil Fpl Pisa e dai delegati delle Rsu, al termine del confronto con l'amministrazione.

"La parte pubblica - scrivono i sindacati - ha rifiutato la firma di un accordo con Cgil, Uil e Cub la cui bozza era stata inviata nella serata del 24 gennaio come richiesto al tavolo tecnico sulla nuova turnazione oraria della Polizia Municipale svolto nel mattino; proposto un documento di dichiarazione di intenti a nome dell'Amministrazione da far sottoscrivere a tutte le organizzazioni sindacali, inclusa la Cisl che si era defilata da settimane dallo stato di agitazione e che non aveva proclamato lo sciopero". Per i sindacati "si vuole prendere tempo magari per inserire una proposta ulteriore forse peggiorativa. Al contempo la scelta politica della Giunta è stata quella di andare verso una dichiarazione di intenti sottoscritta anche da chi in questi mesi è stata silente e non ha avanzato ad oggi formali e scritte proposte sulla turnazione della Polizia Municipale né sugli altri temi. Ci sembra evidente che tutti gli sforzi fatti da noi per trovare un'intesa siano stati vanificati dalla volontà politica di non sottoscrivere un accordo con le sigle proponenti lo sciopero e al contempo prendere tempo magari per adottare una turnazione nuova penalizzante per il personale e soprattutto non rispondente alla volontà espressa dalla forza lavoro".