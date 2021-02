Confesercenti, Massimo Rutinelli si dimette dalla presidenza di Fiepet: "Mi sentivo un peso"

Massimo Rutinelli non è più il vicepresidente di Confesercenti Toscana Nord, né la massima carica di Fiepet, il sindacato interno all'associazione che riunisce i pubblici esercizi, che rappresentava dal 5 novembre 2019. L'imprenditore, titolare del ristorante Ir Tegame in piazza Cairoli, in un comunicato spiega le motivazioni delle dimissioni irrevocabili.

"Questo non è stato un arrivederci ma un addio" spiega risoluto Rutinelli. "Mi sono messo a completa disposizione della struttura, svolgendo con coscienza e impegno il ruolo che mi era stata affidato, ovvero sostenere e supportare le attività dei pubblici esercizi sul territorio. L'impegno profuso è stato massimo, ma non posso nascondere di essere stato lasciato completamente solo e in più di un caso ho avuto la netta percezione di essere considerato più un peso che un'opportunità dai vertici dell'associazione. Ora, visto che le occasioni di confronto erano quasi inesistenti, preso coscienza di questo, le dimissioni sono state la conseguenza più diretta".

"La sincerità è uno dei tratti che mi contraddistingue da sempre, così come la difesa spassionata della categoria dei pubblici esercizi - aggiunge l'ex presidente Rutinelli - e forse questo non mi ha aiutato all'interno dell'organizzazione. E' un vero peccato, se consideriamo che l'avvento della pandemia e l'emergenza sanitaria hanno reso ancora più indispensabile la presenza di riferimenti forti e di azioni decise a vantaggio dei tanti bar, locali e ristoranti che costellano la nostra provincia".

A nulla è valsa una lettera del presidente di Confesercenti Toscana Alessio Lucarotti: "Lo ringrazio per l'attenzione che mi ha dedicato, ma io adesso torno a lavorare esclusivamente per le mie aziende. L'esperienza di rappresentanza di una fetta importante del mondo imprenditoriale è stata per certi versi istruttiva, ma ora si cambia completamente pagina".