Nasce il gruppo ConfInnovazione Confcommercio Pisa

Supportare e rappresentare concretamente le imprese nel cammino verso l'innovazione, fornendo strumenti pratici per i settori tecnologici e l'innovazione dei processi e prodotti. Con questi obiettivi nasce ConfInnovazione, la nuova realtà di Confcommercio Provincia di Pisa composta da 7 professionisti altamente qualificati nel campo dell'innovazione e della tecnologia che vede Fabio Bonomo, ceo di Qbrobotics, a ricoprire la carica di presidente.

"E' per noi un grandissimo orgoglio - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - non solo perché nasce un nuovo gruppo, ma siamo doppiamente soddisfatti perchè nasce a Pisa, culla dell'innovazione a livello nazionale e internazionale. Grazie a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche per creare un gruppo inclusivo e aperto al mondo dell'innovazione nella nostra provincia, poter contare su professionalità qualificate è una grandissima opportunità per tutto il sistema economico del territorio".

"Grazie a Confcommercio per averci dato la possibilità di affrontare questa nuova sfida e a tutto il gruppo per essersi messo immediatamente al lavoro - le parole del neo presidente di ConfInnovazione Fabio Bonomo - sarà importante la collaborazione con realtà d'eccellenza del nostro territorio, università, poli tecnologici e cluster, per favorire e accelerare l'ecosistema dell'innovazione. Siamo da subito a disposizione di tutte le imprese che voglio innovare". Evidenzia "l'importanza di fare sistema" la vicepresidente di ConfInnovazione Angela Calò, per "unire competenze e network al fine di dare un servizio ulteriore alle aziende e accompagnarle in un percorso di innovazione".

Il nuovo gruppo punta a rispondere alle esigenze delle imprese che guardano al futuro, interessate a implementare soluzioni innovative e tecnologiche, in piena sinergia con la struttura di Confcommercio Pisa, a partire da una puntuale analisi delle necessità, fornendo servizi di matchmaking e technology scouting, oltre a supporto per accesso a finanziamenti e bandi regionali e nazionali dedicati a progetti innovativi, corsi di formazione, supporto a start-up.

Il consiglio direttivo di ConfInnovazione è composto da: Fabio Bonomo (Presidente - Qbrobotics); Angela Calò (Vicepresidente - Founder Over Gap e Direttrice Operativa Polo Tecnologico di Navacchio); Consiglieri: Rudy Fastelli (InTouch), Corrado Taviani (Oida Tech), Davide Mazzini e Carlo Vanni (Moonscape), Riccardo Balzano (Markland).