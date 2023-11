Lo scorso 31 ottobre, il Maresciallo Maggiore Giovanni Bontà è stato posto in congedo, dopo 33 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Il sottufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo che - presenti il Comandante della Compagnia di San Miniato, Maggiore Francesca Lico ed una nutrita rappresentanza di militari presso la Caserma 'Spalletti Stellato' - lo ha ringraziato per il lavoro svolto nei tanti anni di carriera militare al servizio della comunità, sottolineandone la grande disponibilità e bontà d’animo e il profondo attaccamento all’Istituzione dimostrati.

Il Maresciallo Maggiore Giovanni Bontà, siciliano, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990. Dopo il biennio di formazione presso la Scuola Sottufficiali

Carabinieri nelle sedi di Velletri (Roma) e Firenze, promosso Vice Brigadiere è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Vicchio (Firenze) quale sottufficiale in sottordine.

Nel 1994 è stato trasferito al Nucleo Tribunali, Traduzioni e Scorte della Compagnia Carabinieri di Firenze quale addetto, per poi passare, nel giugno del 1995, alla Stazione Carabinieri di Firenze, sempre con l’incarico di Sottufficiale in sottordine. Nel 1998 viene trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Empoli, con l’incarico di Capo equipaggio all’aliquota Radiomobile e, dopo ulteriori tre anni alla Stazione Carabinieri di Bientina, nel 2003 giunge alla Stazione Carabinieri di San Miniato, dove permane fino al termine del servizio, assolvendo anche la funzione di Comandante Interinale. Nel corso della propria lunga carriera militare, il Sottufficiale, che ha sempre goduto di stima e considerazione da parte dei superiori, colleghi e autorità locali, è stato decorato di Croce d’Oro per anzianità di servizio.