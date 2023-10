Il Luogotenente Carica Speciale Luigi Fedele, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Luce per 32 anni, è da pochi giorni in congedo. Il Sottufficiale ha stretto un legame indissolubile con la gente ed il territorio. Campano, entrato nell’Arma a 18 anni, ha prestato il proprio primo servizio a Chiavenna in Lombardia, per poi approdare, nel 1991, al Comando della Stazione di Santa Luce, incarico poi mantenuto sino a qualche giorno fa, quando c’è stato il saluto con il Comandante Provinciale Carabinieri di Pisa Andrea Di Nocera, che ha ringraziato il Luogotenente per il servizio reso, con dedizione e passione, all’Arma ed alla comunità di Santa Luce.