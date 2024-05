Medicina 2 e Medicina Interna dell'Aoup protagoniste al congresso nazionale Fadoi

Una nutrita rappresentanza di specialisti dell’Unità operativa di Medicina 2 (Sandra Mechelli direttore facente funzione, Giacomo Bini, Lorenzo Masi, Armando Patrizio e Chiara Sonato) insieme ai medici in formazione specialistica afferenti alla Scuola di specializzazione di Medicina interna diretta da Alessandro Antonelli, ha partecipato con diversi lavori scientifici al 29° congresso nazionale Fadoi-Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti svoltosi a Rimini dall’11 al 13 maggio.

In particolar modo, sono stati accettati in quanto meritevoli i lavori di Noemi Cimbalo, Francesco Racca e Rossana Remollino. I casi clinici 'Persisting fever and bilinear cytopenia of new onset in healthy woman' di Pietro Troia e 'Atypical presentation of an uncommon disease: a paradigmatic case' di Maria Giulia Loffredo sono stati selezionati tra quelli internistici più interessanti e complessi tanto da essere discussi in occasione di una sessione scientifica dedicata, a riprova del riconoscimento dell’elevata specializzazione che caratterizza l’Aoup anche in questo settore disciplinare.

Il primo caso è stato scelto per la complessità dell’iter diagnostico e terapeutico (compresenza di leucemia mieloide acuta e sepsi) nel quale il ruolo del medico internista è risultato cruciale nella scelta terapeutica mirata sul versante ematologico; il secondo in quanto rappresentativo di una patologia tipica dell’infanzia, la Seu-Sindrome emolitico-uremica, ossia una complicanza grave di infezione intestinale da Escherichia coli, su un paziente anziano defedato come se ne trovano sempre più spesso in ospedale.