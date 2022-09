Usb Pisa a congresso: "Presto in piazza contro il carovita e la guerra"

Si terrà sabato 24 settembre il Congresso provinciale dell’USB-Unione Sindacale di Base, durante il quale verranno discusse le tesi del prossimo Congresso Nazionale e verranno eletti i delegati che rappresenteranno gli iscritti dei vari settori alle successive fasi congressuali.

"Un congresso che arriverà in una stagione post elettorale che si preannuncia piena di incognite per le migliaia di cittadine e cittadini, lavoratori e non, che si troveranno a fare i conti con una crisi economica e sociale senza precedenti, frutto delle scelte scellerate e guerrafondaie dei governi che si sono succeduti alla guida del paese" sottolineano dal sindacato.

L’USB, sottolineano, sarà sicuramente pronta ad affrontare le sfide che l’attendono: “In questi anni siamo cresciuti in tanti settori, dai braccianti ai portuali, dal mondo della vigilanza privata fino ai tassisti e ai lavoratori autonomi a partita IVA, passando per le grandi fabbriche e il lavoro pubblico, senza perdere, ma semmai accrescendo, il profilo confederale di organizzazione generale di tutti i lavoratori - dice Cinzia Della Porta, pisana e membro dell’Esecutivo Nazionale del sindacato - è assolutamente necessario rompere l’isolamento in cui sono state cacciate le lotte sul lavoro e affermare l’importanza dell’azione collettiva sia per difendere gli interessi di chi lavora che per una diversa idea di società colmando il vuoto lasciato da Cgil, Cisl e Uil, definitivamente passati a svolgere la funzione di stampella del sistema”.

Ma quali sono concretamente le proposte dell’USB? “Salario minimo, stop al sistema degli appalti, rialzo dei salari, blocco dei prezzi, assunzioni e internalizzazioni nella Pubblica Amministrazione, introduzione del reato di omicidio sul lavoro, nazionalizzazioni, detassazione delle pensioni e riduzione dell’età pensionabile, libertà di organizzazione sindacale e ripristino del diritto di sciopero: sono alcune delle tante proposte e obiettivi della piattaforma generale dell’USB, che è pronto a scendere quanto prima in piazza contro il carovita e per ribadire la sua totale contrarietà a tutti i conflitti armati nel mondo, le cui nefande conseguenze ricadono esclusivamente sulla popolazione civile. Mentre il mondo della grande impresa e della finanza ci sta costruendo un futuro da incubo, favorendo il riarmo e una politica di guerra e di bassi salari, sta al movimento dei lavoratori indicare la strada del cambiamento”.