Parte l'esperienza all'Ausl Toscana nord ovest dei giovani selezionati per il bando 'Digitale 2022'

E' partita l’avventura dei 23 operatori volontari che hanno aderito al progetto 'Connessi alla salute', programma 'Digital Health Care 4' al Servizio Civile Universale, bando Digitale 2022 presentato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, in coprogrammazione con la Fondazione Gabriele Monasterio. Il progetto è attivo su tutto il territorio di competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

"I giovani selezionati - spiega Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile aziendale - saranno impegnati nelle strutture ospedaliere e nei distretti dell’Azienda diventando un vero e proprio motore attivo del sistema sanitario regionale con specifica attenzione all'educazione e al supporto del processo di digitalizzazione del Sistema Salute. I giovani saranno protagonisti della facilitazione all'utilizzo della tecnologia digitale personale dell'utenza (smartphone, tablet, PC) e di quella in dotazione alle strutture ospedaliere e territoriali. Particolare attenzione sarà dedicata all’accoglienza e all'accompagnamento soprattutto delle categorie fragili come anziani o disabili. Come da tradizione abbiamo voluto inaugurare l'anno con un appuntamento per l'inizio dell’esperienza finalizzato, oltre che alle presentazioni, anche alla formazione generale dei ragazzi e degli operatori locali di progetto (Olp). Quest’anno l’incontro si è svolto in presenza nella Sala Ceccarini del presidio ospedaliero di Livorno".

Le attività che andranno a svolgere sono parte di quelle inserite nel Piano di transizione al digitale 2020 - 2022 presentato dalla Azienda Usl Toscana nord ovest e in particolare:

- “Punto 9 – Telemedicina”: supporto alla refertazione a distanza e EG pediatrico, diabetologia - telemedicina per pazienti diabetici, supporto sanità penitenziaria-televisita, telemonitoraggi e telerefertazioni

- “Punto 10 “Servizi al cittadino”: supporto assistente virtuale whatsapp, CUP 2.0, processi di accoglienza e pagamento, televisite ambulatoriali, sviluppo sito web.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile di 444,30 euro. Il progetto presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

I volontari, prima di essere inseriti a supporto dei percorsi all’interno delle sedi, effettueranno un percorso formativo di 42 ore di formazione generale finalizzata a fornire informazioni sul Servizio Civile e sulle modalità di lavoro in team e 35 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale i volontari sono assegnati. I volontari effettuano, in accordo con le Linee Guida, formazione mirata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e trattamento della privacy. Per i volontari, oltre alla formazione generale, è previsto un percorso di 38 ore di formazione specifica da erogarsi a distanza a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale, coadiuvato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Nel dettaglio i progetti, le sedi, gli Operatori locali di progetto (Olp) e i nomi dei volontari di servizio civile impegnati nel percorso:



Telemedicina



Sede: Presidio Ospedaliero Livorno (Olp: Stefania Giuntoli)

Volontari: Diego Gomez, Kimberlyn Dimico Martina



Sede: Cittadella della Salute Campo di Marte (Olp: Ilaria Cuccuru)

Volontari: Ascareggi Laura, Davini Giulia



Sede: Polispecialistico Carrara (Olp: Massimo Mannucci)

Volontari: De Angeli Andrea



Sede: Ospedale Versilia (Olp: Mariana Scavo)

Volontari: Lenzi Gabriele, Ricci Caterina



Sede: Presidio Ospedaliero Pontedera (Olp: Patrizia Ferretti)

Volontari: Bertelli Giosuè, Galletti Giulia



Punti informativi



Sede: Presidio Ospedaliero Livorno (Olp: Paola Ceccarini)

Volontari: Brutto Matteo, Joyce Orsini



Sede: Casa della Salute Livorno (Olp: Riccardo Biagi)

Volontari: Antonello Marinotti, Tiziano Schillaci



Sede: Ospedalie Cecina (Olp: Crocefissa Pollari)

Volontari: Daiana Levanovic, Ramona Luparini



Sede: Cittadella della Salute Campo di Marte (Olp: Giuseppina Casali)

Volontari: Philip Edhoen, Nucci Rachele



Sede: Ospedali Versilia (Olp: Stefania Bonanni)

Volontari: Cipriani Alice, Pardini Matteo



Sede: Presidio Distrettuale Pontedera (Olp: Silvia Bianchi)

Volontari: Giada Testai, Vecchi Alessandro



Sede: Presidio Ospedaliero Pontedera (Olp: Desi Sollazzi)

Volontari: Emanuele Ciarla, Gaia Marcori