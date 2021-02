Connessioni a internet veloci in 16 scuole dell'Unione Valdera

L’Unione Valdera ha partecipato al Bando Connettività Scuole, promosso dalla Regione Toscana, presentando domanda per ottenere contributi che favorissero una connessione internet ultraveloce delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nei sette comuni. La Regione ha risposto con la concessione di un finanziamento da 32mila euro che servirà per attivare o integrare l’infrastruttura e il relativo servizio di collegamento ad internet in banda ultralarga per gli istituti scolastici del territorio.

Con il Decreto ARTETA n. 182 del 26 gennaio 2021 la Regione ha inoltre concesso anche un contributo per l’attivazione di 80 access point, 5 per ogni plesso. Sono 16 gli istituti scolastici che beneficeranno di questa connettività ultraveloce e che sono stati indicati dai rispettivi comuni dell’Unione a seguito delle verifiche effettuate sui territori di competenza.

- Per Buti: I.C. Iqbal Masih - primaria fraz. Cascine, primaria Buti

- Per Calcinaia: I.C. Martin Luther King - secondaria 1° grado Martin Luther King

- Per Capannoli I.C. "S.Pertini" - secondaria 1° grado Dante Alighieri, primaria Rodari, primaria Carducci.

- Per Chianni: I.C. Casciana Terme Lari - primaria Chianni

- Per Palaia: I.C. Fra D.da Peccioli - secondaria 1° grado Andrea Pisano, primaria don Milani, primaria Leonardo da Vinci

- Per Pontedera: I.C. A. Pacinotti - primaria Edmondo de Amicis, primaria Giovanni Pascoli; I.C. M.K. Gandhi - secondaria 1° grado Mohandas Karamchand Gandhi, primaria Margherita Hack; I.C.Curtatone e Montanara - primaria loc. Madonna dei Braccini, primaria l'Arcobaleno della Pace.

In tutte queste scuole il team del Sistema Informativo e Innovazione Tecnologica dell’Unione si metterà all’opera per far partire interventi volti ad attivare nuove connessioni ultraveloci ad internet o integrare quelle esistenti con alcune più performanti.

Ad esprimere soddisfazione per questa importante finanziamento ottenuto è la Presidente dell’Unione Valdera con delega alle Politiche Scolastiche e all’Innovazione, Arianna Cecchini: "Le dotazioni informatiche, a partire dalle infrastrutture, sono indispensabili per garantire la qualità di una didattica oggi sempre più digitale. Il periodo Covid ci impone di avere scuole all'avanguardia dal punto di vista informatico e questa è una ottima risposta".