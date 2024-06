La Bandiera Blu compie 20 anni: il litorale festeggia il riconoscimento

Per il ventesimo anno consecutivo il litorale pisano festeggia la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla ong FEE, Foundation for Environmental Education. La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale, con la consegna delle bandiere agli stabilimenti balneari, si è svolta nella mattina di mercoledì 26 giugno al Bagno Mary di Tirrenia alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore all’ambiente Giulia Gambini, dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, del capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno Fabrizio Fantozzi, dell’amministratore del Porto di Pisa Simone Tempesti, del presidente di Sib-Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, e del presidente di Fiba-Confesercenti Pisa Gianluca Tiozzo.

Anche per quest’anno sono quattro le Bandiere Blu che sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia e sull’approdo turistico del Porto di Pisa.

"Oggi festeggiamo questo riconoscimento ricevuto da Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone per il 20° anno consecutivo - ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti - Si tratta di un importante biglietto da visita per il nostro territorio. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per il nostro litorale su tutte le località, Marina, Tirrenia e Calambrone, curando gli spazi pubblici, gli arredi, il verde. Anche nei prossimi mesi continueremo con il rifacimento di strade e marciapiedi e le grandi manutenzioni. Continueremo anche nei prossimi anni a lavorare insieme agli operatori, alle associazioni, agli altri enti per mantenere e migliorare la qualità delle acque, la vivibilità, i servizi ambientali e turistici per il nostro litorale".

"Un riconoscimento importante - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini - ottenuto per il 20° anno consecutivo, che dimostra l'attenzione della nostra amministrazione nei confronti della tutela ambientale e della biodiversità del nostro litorale. Come amministrazione sono tante le iniziative e le attività, ordinarie o straordinarie, che ci vedono protagonisti tramite l'ufficio ambiente per tutelare e salvaguardare il nostro litorale. Recentemente la nostra amministrazione ha prontamente gestito ad esempio la situazione legata alla grande quantità di posidonia che si era depositata sulle nostre spiagge, sulla quale siamo prontamente intervenuti redigendo un protocollo per gli stabilimenti balneari con le modalità per gestire questa criticità".

"L'amministrazione si impegna anche attraverso l'organizzazione, insieme ad altri soggetti istituzionali, enti, autorità e associazioni ambientaliste, di attività di sensibilizzazione per favorire e stimolare comportamenti virtuosi quali ad esempio la corretta raccolta dei rifiuti, con iniziative nei confronti dei cittadini e nelle scuole, ma anche nei confronti dei gestori degli stabilimenti balneari. Quest’estate, insieme a Geofor, abbiamo previsto una attività di supporto e monitoraggio negli stabilimenti balneari, per sensibilizzare ospiti e imprenditori a queste tematiche".

"Tra le altre attività stiamo partecipando insieme al Porto di Pisa al progetto 'Cupid' per monitorare le microplastiche presenti nelle acque del nostro litorale e mitigare a monte gli effetti di comportamento scorretto delle persone, che purtroppo si riflettono sul nostro ambiente. La nostra amministrazione continuerà con impegno per portare avanti quotidianamente tutte le azioni possibili per valorizzazione, salvaguardare e promuovere il nostro litorale nel rispetto e tutela del nostro ambiente e della biodiversità rendendo tutti consapevoli dell'importanza del ruolo e del comportamento di ciascuno per ottenere sempre risultati più importanti".

"Un riconoscimento alle nostre località turistiche compreso il porto che rappresenta un valore aggiunto a dimostrazione dell'attenzione del nostro sistema di accoglienza nei confronti degli ospiti del litorale - ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - Un’attenzione che si concretizza con la messa in atto di tutta una serie di buone pratiche realizzate anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato nella gestione sostenibile del territorio, in un clima di ascolto e confronto tra amministrazione e realtà imprenditoriali".

"Un riconoscimento che ci responsabilizza e ci spinge ad impegnarci sempre di più, come dimostra il ricchissimo calendario di Marenia-Non Solo Mare 2024 che coinvolgerà Marina, Tirrenia e Calabrone, proponendo ai nostri ospiti e ai nostri concittadini un calendario ricchissimo di eventi gratuiti su tutto il nostro litorale".

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, in base a 32 criteri che riguardano la gestione del territorio, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la vivibilità in estate e gli impianti di depurazione. Il requisito base per l’assegnazione è la qualità delle acque, monitorata ogni quindici giorni con protocolli analitici condivisi con ARPAT, ma è necessario dimostrare una adeguata capacità di erogare servizi turistici e ambientali che vanno dalla raccolta rifiuti, all’organizzazione della sosta, all’accessibilità degli stabilimenti, alla sicurezza, alla tutela ambientale e all’ecosistema.