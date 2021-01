Solidarietà: da Unicoop Firenze oltre 3mila euro di buoni spesa alla Caritas

"Il bisogno di sostegno alimentare, purtroppo, non è venuto meno con il passare dei mesi - dice il direttore della Caritas Diocesana di Pisa don Emanuele Morelli - siamo grati alla sezione soci Coop di Pisa per questo ennesimo gesto di sostegno e vicinanza, una boccata d'ossigeno per tante famiglie messe in difficoltà da quest'emergenza che, sia noi che la Palp, incontriamo quotidianamente nei nostri servizi. Dalla crisi sociale ed economica innescata dalla pandemia possiamo uscirne tutti quanti, nessuno escluso, solo lavorando insieme e impegnandoci nella stessa direzione, un'opera che stiamo portando avanti da mesi insieme a Unicoop Firenze, Palp e tanti altri soggetti delle istituzioni pubbliche, del terzo settore e del volontariato, ma che auspichiamo s'intensifichi ulteriormente. Perché mai come in questo momento c'è davvero bisogno di reti di protezione sociale diffuse in modo capillare sul territorio per evitare che si ampli ancora la fascia di coloro che vivono in condizione di povertà”.