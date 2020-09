Via Vecellio, taglio del nastro per le nuove case popolari

Sono stati ultimati gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Vecellio nel quartiere Cep. Così giovedì pomeriggio il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’assessore alle Politiche abitative Gianna Gambaccini, l’amministratore Unico di Apes Luca Paoletti e il direttore di Apes Claudio Grossi hanno incontrato i primi aventi diritto all’assegnazione degli alloggi in attesa della consegna definitiva. Si tratta di 12 unità abitative in cui le famiglie potranno entrare entro il prossimo mese di ottobre.

"Considero la consegna di questi alloggi un bellissimo traguardo - ha dichiarato l’assessore Gianna Gambaccini - che corona il lavoro di mesi che, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’ufficio casa del Comune di Pisa, ha permesso in tempi rapidi di dare una risposta adeguata a molte famiglie da tempo in attesa di un alloggio nuovo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery