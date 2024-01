San Giuliano Terme: dal Comune una Costituzione in dono ai neomaggiorenni

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha consegnato giovedì 4 gennaio una copia della Costituzione ai ragazzi e alle ragazze sangiulianesi che hanno compiuto 18 anni.

"Diventare maggiorenni costituisce una tappa fondamentale e importante nella vita di ogni cittadina e di ogni cittadino, un momento che è occasione per riflettere sulla Costituzione Italiana, un passaggio fondamentale per la crescita della coscienza civile e civica" ha affermato il vicesindaco con delega alla Memoria Lucia Scatena.

"Il giorno 1° gennaio 1948 è la data che simbolicamente e concretamente segna la nascita dell’Italia repubblicana con l'entrata in vigore della Costituzione che da allora è la nostra Carta dei diritti e dei doveri, che ci guida ed indirizza quotidianamente ogni nostra azione e a ridosso di questa importante ricorrenza. In un momento così importante della vita, come il compimento della maggiore età e diritti che con essa si acquisiscono, riflettere sulla Costituzione Italiana è fondamentale per la crescita della coscienza civile e civica. Con la consegna della nostra carta costituzionale viene trasmesso il patrimonio di valori che custodisce, con la speranza di tramandare di generazione in generazione quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri e madri costituenti".

"Quello che vogliamo perseguire è avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile della comunità, in un momento importante della vita - ha detto il sindaco Sergio Di Maio - Lo facciamo con un gesto semplice ma colmo di importanza e con un grande significato: la Costituzione repubblicana è la nostra 'bibbia laica', essa rappresenta quanto di più prezioso per una democrazia giusta ed equa, con radici storiche importanti e frutto di un popolo che ha costruito con sofferenze e sacrifici la nostra Repubblica".

"E tutto questo a San Giuliano Terme, Medaglia d'Argento al merito civile per il grande slancio di solidarietà che la popolazione prestò a chi era sfollato sui nostri monti, il luogo dell'Eccidio della Romagna, il Comune che nel 2022 ha assegnato la cittadinanza onoraria alla brigata partigiana Nevilio Casarosa. Per noi la consegna della Costituzione nata dalla Resistenza non è solo la celebrazione di un ricordo, ma un atto di memoria attiva, un monito ad andare avanti nel consolidamento della libertà democratiche e repubblicane".