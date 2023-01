I Passi: consegnate le 18 nuove case popolari a misura di anziano

Inaugurazione con punte di commozione stamani, 18 gennaio, in via Gioacchino Belli a I Passi, per la consegna di 18 alloggi di edilizia popolare agli inquilini. A ricevere le chiavi dalle mani del Sindaco sono stati gli anziani destinatari del progetto di rigenerazione del quartiere, tutti ultra65enni, presenti nelle graduatorie erp e di mobilità. Per l'edificio di 3 piani sono stati investiti 4,3 milioni di fondi europei Por-Fesr, risorse declinate nei programmi regionali e previsto a Pisa nell'azione 'Hope, soluzioni abitative per l'inclusione sociale e l'impegno per gli anziani'.

A fare gli onori di casa poco prima del taglio del nastro è stato il primo cittadino Michele Conti, davanti a molti degli assegnatari, visibilmente emozionati. Le istituzioni erano rappresentate dall'assessore Veronica Poli, dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai e dalla presidente di Apes Chiara Rossi; tutti insieme hanno poi visionato gli interni del palazzo. "Un fabbricato di ultima generazione - ha illustrato Conti - con spazi comuni che potranno essere sfruttati da tutto il quartiere. Vi saranno tenute attività sociali, ginnastica, momenti di socializzazione fra residenti e vicinato. Sono qua vicine strutture sportive frequentate da giovani e giovanissimi: si configura un incontro fra generazioni che punta alla rigenerazione di questa parte di città concepita negli anni '50".

Gli appartamenti sono di 60 metri quadri e partono dal primo piano. Al piano terra ci sono i fondi ad uso sociale che saranno regolati con bandi comunali. Oltre al cappotto termico, sono installati impianti di domotica per gestire luci e tapparelle. "E' un momento di festa - ha detto la presidente Apes Rossi - vorrei sottolineare il lavoro dei nostri uffici, in quanto Apes si è occupata anche dell'idea architettonica e della progettazione. Gli alloggi sono luminosi, sono effettivamente pensati per le fasce di popolazione più delicate. Per esempio le due camere da letto sono collegate, immaginando un uso sia per gli inquilini che eventualmente per chi li accudisce".

"Conosco uno ad uno gli assegnatari - ha raccontato l'assessore Poli - ho seguito le loro vicissitudini, c'è chi aspettava un alloggio definitivo da 36 anni. E' la realizzazione di un sogno, sono emozionata anch'io". Sono Sandra e Paolo i coniugi della lunga attesa: "Abbiamo fatto domanda di casa popolare come giovane coppia", ricordano. L'assegnazione definitiva è arrivata dopo la pensione. "Sono proprio nata e vissuta in San Giusto - ricorda Sandra - stavo in via Cariola, poi ci siamo dovuti trasferire per l'espansione dell'aeroporto dietro la stazione. Ho sempre tenuto molto alla casa e ora, dopo tanti anni... per la prima volta avrò un terrazzo".