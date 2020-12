Regali per i bambini di Pediatria dell'ospedale Lotti da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Proseguono le iniziative di solidarietà promosse dal nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera. Questa mattina, giovedì 24 dicembre, i protagonisti sono stati i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Lotti. "Purtroppo - spiegano i responsabili del nucleo Anc - non è stato possibile organizzare il 'Babbo Natale in corsia' come avviene ogni anno a causa della situazione che vede colpito il nostro paese e non solo, quindi abbiamo contribuito consegnando i giocattoli al personale sanitario del reparto".

Alla consegna dei doni, come di consueto, ha partecipato anche l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal comandante della compagnia dei Carabinieri di Pontedera Maggiore Carmine Gesualdo e dal comandante della Stazione Luogotenente Ugo Granata. Presente all’iniziativa anche il responsabile del Cota Giuseppe Manno. I referenti del nucleo Anc (Alessio Giani, Emilio Greco e Franco Sardelli) hanno rivolto un sentito ringraziamento al direttore dell’Ospedale Lotti Luca Nardi, al primario del reparto pediatrico dottor Ugo Bottone, alla caposala Alessandra Anichini e a tutto il personale sanitario per l’accoglienza, la disponibilità e per l’impegno che li vede ancora di più coinvolti nel contesto attuale.