Vecchiano: consegnate due nuove sedie job all'Oasi Zero

Prosegue l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di Vecchiano per un litorale della Marina sempre più accessibile e a misura di tutti. "Già i primi di giugno scorso abbiamo lavorato in collaborazione con tutte le associazioni e con un sopralluogo realizzato con i rappresentanti di Handy Superabile per definire gli stalli dei parcheggi che poi abbiamo messo a disposizione di persone diversamente abili che, come ogni anno da ormai un po’ di tempo a questa parte, frequentano l’Oasi Zero di Marina di Vecchiano. Una scelta che consente di raggiungere la spiaggia nelle più agevoli condizioni possibili anche con una sedia a rotelle, e che il nostro ufficio tecnico comunale ha attuato nella pratica" spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Politiche del volontariato, Mina Canarini.

"Nella giornata di venerdì 6 agosto, inoltre, abbiamo consegnato all'Oasi Zero due nuove sedie job, poltrone in tubolare e tela, con grandi ruote gialle galleggianti, necessarie per il trasporto in acqua dei disabili non deambulanti, e del ritorno al lettino a fine bagno. Questi ausilii per la balneazione accessibile sono stati acquistati interamente con risorse comunali, perché risultano indispensabili per consentire alle persone con difficoltà motorie di poter fare un bagno in completa serenità nel nostro mare. Da sottolineare che tutti gli stabilimenti balneari sono dotati di sedie job che sono a disposizione anche dei fruitori della spiaggia libera". Presenti alla consegna il primo cittadino, l'assessore Canarini e l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti.

"Un sentito ringraziamento a questa amministrazione che ha agito con tempestività e con impegno concreto per rendere sempre più accessibile per tutti il litorale, in un clima non certo di semplice gestione come è stato quello determinato dalla pandemia, in cui le priorità da affrontare sono state e sono moltissime ogni giorno" afferma Giovanni Bilo, stretto collaboratore di Stefano Paolicchi, presidente di Handy Superabile. "E tuttavia dall'inizio della stagione estiva sono stati messi a disposizione parcheggi riservati alle persone diversamente abili, sono state mantenute postazioni sulla spiaggia appositamente attrezzate e sono state acquistate nuove sedie job. Cose che possono sembrare semplici a prima vista ma che acquisiscono una grande rilevanza perché realizzate a stretto giro e con grande spirito di reciproca collaborazione e ascolto attivo".

E non è tutto: "Nell'occasione l'amministrazione comunale venerdì 6 agosto ha consegnato a tutti gli stabilimenti balneari della marina dei coni per raccogliere i mozziconi di sigaretta e da collocare presso gli ombrelloni; inoltre sono stati consegnati degli apparecchi aspiramozziconi finalizzato alla ripulitura della sabbia dagli scarti di sigaretta. Andiamo ad agire dunque con una doppia logica: da una parte sensibilizzando le persone a non gettare in spiaggia i mozziconi, dannosi per l'ambiente, ed utilizzare piuttosto i coni come posacenere. Dall'altra, con l'apparecchio aspiramozziconi da utilizzare da coloro che ripuliscono la spiaggia, rendiamo più agevoli le operazioni di pulizia dell'arenile da svolgere a fine giornata. Accorgimenti, che abbiamo adottato contestualmente anche per la spiaggia libera, dove attraverso un banchetto di Legambiente, Lipu e Wwf, abbiamo distribuito i coni posacenere agli utenti della spiaggia libera. Azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'erogazione di servizi sempre migliori" concludono Angori, Canarini e Giannotti.