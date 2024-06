Consegnate le borse di studio ai migliori studenti dell’Itis 'A. Santucci'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’aula Polifunzionale della scuola alla presenza di tutti i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci”, nell’ultima settimana di scuola, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio. Sono stati premiati i 2 migliori studenti di ogni classe (con una media almeno superiore a 8/10) e il migliore studente di matematica dell’istituto. In particolare sono stati premiati: per la classe IIA Nencini marco e Tedeschi Pietro, per la IIIA Cerone Mirko, per la IVA Benucci Gaia e per la VA Arianna Rapalli e Noemi Micheletti. Il premio “Maura Taccini”, riservato allo studente con migliori risultati in matematica è andato a Mirko Cerone I premi sono stati consegnati dalla dirigente, Federica Casprini, la dirigente del commissariato di Volterra, Eva Ghilli, e dagli assessori con delega all’istruzione dei comuni di Volterra e Pomarance: Viola Luti e Patrizio Pasco. Patrizio Pasco, nel ruolo di Assessore del Comune di Pomarance e docente dell’ITC Niccolini ha ricordato come il Comune negli ultimi 12 anni ha supportato la scuola con il Progetto Scuola e Impresa al fine di potenziarne i laboratori e quindi l’efficacia dell’offerta formativa. Il vicepreside Antonio Quarta ha consegnato gli attestati di partecipazione ai ragazzi che si sono fermati in orario extracurricolare per seguire il corso di Robotica ed in ultimo la dirigente ha consegnato, ufficialmente, i diplomi ai ragazzi diplomati l’anno precedente. A conclusione della giornata è stata inaugurato il nuovo laboratorio di informatica, dove, grazie al progetto SEI, sono state ammodernate tutte e 25 le postazioni di lavoro rendendolo adatto anche hai nuovi software di progettazione 3D.