Consegnato il “Premio Sara Marrai” alla dottoressa Cristina Zucchinetti La cerimonia è avvenuta durante un incontro interclub fra i Rotary club: Pisa Galilei, Pisa e Pisa Pacinotti insieme al Rotaract Pisa. Il Premio di Laurea è dedicato a Sara Marrai, una rotaractiana prematuramente scomparsa nel settembre del 2013, dopo aver combattuto strenuamente contro un male che, purtroppo, ha avuto il sopravvento. A partire dal 2017, il Premio viene assegnato ogni anno a un laureato Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina o in Medicina e Chirurgia. L’obiettivo è quello di incentivare la ricerca negli ambiti dell’immunologia, della patologia generale, dell’ematologia e dell’oncologia. Nella sua edizione è stato assegnato un premio del valore di € 1.000. Il “Premio Sara” è stato consegnato a Cristina Zucchinetti, per la sua tesi di laurea. Gradita ospite della serata è stata la Prof.ssa Sara Galimberti, Professore Ordinario dell’Università di Pisa e, da alcuni mesi, nuovo Direttore della UO. Ematologia della AOUP. La professoressa è stata il relatore della tesi.