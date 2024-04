L’eco di una vittoria storica per la comunità di Peccioli non si è ancora esaurito. E' passato quasi un mese dalla sera di Pasqua in cui il borgo della Valdera è diventato Borgo dei Borghi 2024. Regalando un titolo che, nelle precedenti edizioni del concorso televisivo in onda su Rai 3, mai aveva visto la Toscana primeggiare. E pochi giorni fa Gianni Orazi, produttore Elephant Italia in collaborazione con Rai, ha consegnato il premio ufficiale nelle mani del sindaco Renzo Macelloni. Il luogo scelto per la consegna non è stato casuale: teatro sono stati i giganti 'Presenze' al Triangolo Verde di Legoli.

Per Peccioli, la Valdera e le Terre di Pisa, quella del Borgo dei Borghi 2024 è stata una grande occasione di promozione. A seguire la puntata speciale, quel 31 marzo 2024, sono stati 1 milione e 469mila spettatori, con uno share alto, dell’8,3%. Tra questi, alla Galleria dei Giganti di fronte a un maxi-schermo, oltre 600 pecciolesi, praticamente ben oltre il 10% dell’intera popolazione. Camila Raznovich, direttamente da Piazza dei Miracoli, ha annunciato la vittoria di Peccioli. La foto del borgo con il Palazzo Senza Tempo in primo piano usata sui profili social legati al Comune, per annunciare la vittoria, è stata vista da oltre 200mila persone nel giro di poche ore. E nei giorni successivi Peccioli è stata visitata da migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero.

Peccioli non si fermerà qui, annuncia l'amministrazione. "Presto verrà organizzata una festa - scrive in una nota il Comune - con al centro proprio il premio ricevuto dal produttore Gianni Orazi, che fin dall’inizio ha voluto puntare proprio su Peccioli come borgo rappresentante della Toscana". Nel frattempo il sindaco Renzo Macelloni ha inviato una lettera a ogni sindaco degli altri 19 borghi in gara, invitandoli a visitare Peccioli e ad assistere al primo spettacolo in programma a giugno nel cartellone delle '11 Lune', avviando già una sorta di gemellaggio anche con Badolato, Comune calabro della provincia di Catanzaro e secondo classificato.

"Peccioli proseguirà nel percorso, avviato già con i primi contatti ufficiali, con l’associazione I Borghi più belli d’Italia - prosegue l'amministrazione - per valutare un possibile ingresso in questo prestigioso club. Provando ad aggiungere un altro vessillo di qualità turistica e accoglienza dopo quelli della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e, confermato di recente, della Bandiera Lilla. Senza dimenticare quel titolo, che ha riempito di orgoglio una comunità intera, di Borgo dei Borghi 2024".