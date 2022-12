Consegne dei pacchi alimentari Croce Rossa a Uliveto Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continuano le consegne dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti del nostro Comune. Grazie all’intesa con lo stabilimento Acqua Uliveto, le famiglie oltre ad alimenti del progetto Agea (aiuti europei), avranno in consegna anche una cassa di Acqua Uliveto, 'acqua della salute' perché preziosa di minerali. Ringraziamo quindi a nome del Presidente Filippo Pellegrini, del Consiglio Direttivo e dei Volontari tutti, l’Amministrazione di Acqua Uliveto per il sostegno all’attività del Comitato che, pur sembrando un piccolo gesto per le famiglie indigenti è grande! Questi gesti sono di nobili principi che, rendono tutti fieri di aiutare chi è nel momento del bisogno facendoci sentire tutti utili al prossimo.