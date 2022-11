Carenze nella custodia di alimenti e prodotti cosmetici: denunce a San Miniato e Pontedera

Nel comprensorio del cuoio i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, asisstiti dai militari dell’Arma locale, hanno segnalato alle autorità amministrativa e sanitaria un esercente contestandogli di aver mantenuto il deposito alimenti in precarie condizioni igienico sanitarie, per la presenza di ragnatele al soffitto ed alle pareti, polvere e sporco pregresso sulle scaffalature, e anche per la presenza di ratti morti e blatte sulle trappole multi-cattura ubicate in vari punti della pavimentazione. All'imprenditore sono state elevate sanzioni amministrative.

Un'attività di controllo simile è stata svolta a Pontedera, dove i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, nell’ambito dei servizi finalizzati alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, hanno segnalato all’autorità amministrativa un esercente, contestandogli di aver detenuto per la vendita, privi di indicazioni obbligatorie in etichetta e in lingua italiana, prodotti cosmetici preconfezionati (tinture per capelli, saponi vari). Nella circostanza sono state sequestrate 210 confezioni di questi articoli.