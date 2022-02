Consiglio Comunale, gli argomenti: Piano del Commercio e caserma 'Curtatone e Montanara'

Domani, martedì 8 febbraio, dalle 14, nuova seduta del Consiglio Comunale di Pisa. Numerosi, come di consueto, gli argomenti all'ordine del giorno. Si comincia con due question time. Il primo, del consigliere Matteo Trapani (Pd), è sul piano del Commercio, recentemente approvato. Gli risponderà l’assessore al commercio Paolo Pesciatini. Il secondo del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) è su i lavori alle scuole Parodi. Gli risponderà l’assessore ai lavori pubblici, Raffaella Latrofa.

Si proseguirà con le interpellanze e con le interrogazioni. Tra le mozioni, si ricorda quella della consigliera Giulia Gambini (Fdi) in merito "all'opportunità delle dimissioni dell’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti".

Tra gli argomenti in discussione si segnala, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), anche quello relativo al 'Piano di recupero della caserma Curtatone e Montanara'. E’ previsto un intervento dell’assessore all'urbanistica, Massimo Dringoli.

La successiva seduta del Consiglio Comunale si terrà giovedì prossimo, 10 febbraio (dalle 14) e sarà tutta dedicata al 'Giorno del Ricordo', la ricorrenza che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Entrambe le sedute del Consiglio Comunale si terranno da remoto e in diretta streaming.