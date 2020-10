Covid-19: il Consiglio Comunale torna a svolgersi da remoto

I nuovi dati della pandemia da Covid-19 hanno spinto il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, insieme all'ufficio di presidenza e a tutti i capigruppo consiliari, a sospendere, dal 5 al 10 ottobre, tutte le riunioni in presenza e a consentire lo svolgimento delle riunioni, sia del Consiglio Comunale che delle Commissioni consiliari, solo da remoto. In particolare slitta dal 6 all'8 ottobre la seduta, già programmata, del Consiglio Comunale nella quale, tra l'altro, verrà presentata la relazione annuale del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale, avvocato Alberto Marchesi.

Il prossimo 9 ottobre verrà convocata una nuova riunione dell'ufficio di presidenza per valutare una ulteriore proroga di questa sospensione in presenza delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e le modalità di svolgimento per le sedute, già fissate, del Consiglio Comunale del prossimo 20 e 27 ottobre.