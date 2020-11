Castelfranco di Sotto: nuovo direttivo per il Centro Commerciale Naturale

Nominato il nuovo consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale (CCN) delle Frazioni del comune di Castelfranco di Sotto, che risulta quindi così composto: presidente Stefano Barghini (Dear Tuscany Srl); vicepresidente Rita Rossella (Affittacamere Bel Giorgio); segretario Giacomo Buoncristiani (Studio Archingegno); cassiere Gino Carmignani (Appalto Tabacchi); consiglieri Alessandro Vettori (Macelleria 5 Stelle); Benedetta Maffei (Ferramenta Ruglioni); Giuseppe Russo (Storica Barberia).

"L'organismo - spiega il nuovo direttivo - si rinnova in nome della tradizione e dell’innovazione. Tradizione intesa come continuità con il passato, perché 4 dei 6 membri del vecchio consiglio sono stati riconfermati. Ma anche come l’insieme delle caratteristiche storiche, culturali e naturalistiche del nostro territorio che il nuovo direttivo intende valorizzare e, allo stesso tempo, traghettare verso il futuro. L’elemento innovazione è invece una vera e propria scommessa sul futuro. Si aggiungono 3 nuovi membri che vanno ad arricchire il direttivo di nuove professionalità, esperienze e punti di vista".

Innovativo è anche lo slancio verso la nuova tecnologia. Il CCN ha intenzione di completare quanto prima i progetti digitali già avviati. Nuovi strumenti per valorizzare il territorio e le attività che lo rendono vivo e vitale. Primo tra tutti la nuova app del territorio delle Frazioni che presto sarà scaricabile su tutte le tipologie di smartphone e sarà affiancata dal nuovo sito web www.nelcuoredellatoscana.com. La app e il sito web sono stati realizzati con il supporto della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, anch’essa associata al CCN,che, oltre ad aver dato un proprio consistente sostegno economico, ha permesso di partecipare al bando 'Ccn Imprese 2019' e di ottenere un importante contributo per la promozione del territorio sia da parte della Regione Toscana, sia del Comune di Castelfranco di Sotto.

Tra le tante iniziative, le risorse derivanti dal bando hanno consentito di valorizzare con cartelli descrittivi il parco animali 'Cresciamo Insieme' (nei pressi della Chiesa di Orentano) e promuovere un primo tratto di sentieristica di 6,6 km che collega Orentano con Villa Campanile e la Via Francigena. È stata inoltre installata la segnaletica tipica della sentieristica CAI, con frecce geolocalizzate che indicano distanza e tempi di percorrenza e segnali bianco-rossi che guidano il cammino. Il sentiero, che unisce i campanili delle due Frazioni, incrocia luoghi d’interesse storico e naturalistico ed è parte di un più grande sentiero ufficiale della Regione Toscana che collega le riserve naturali di Sibolla e Tanali.

"La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il CCN delle Frazioni - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Ilaria Duranti con delega al CCN - è sempre stata assidua. Abbiamo dato il nostro supporto per le iniziative e i progetti di promozione e valorizzazione del territorio dei quali il CCN si è sempre fatto ambasciatore, grazie anche alla particolare vocazione turistica delle Frazioni. Auguriamo a nome dell’Amministrazione un buon lavoro al nuovo consiglio, sicuri di poter collaborare in modo efficace e produttivo anche in futuro".