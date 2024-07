Assegnate le deleghe, inizia il lavoro del nuovo Consiglio direttivo del Cus Pisa

Nell'ultima seduta del Consiglio direttivo del Cus Pisa sono state assegnate le deleghe, dunque l’organo esecutivo, che sarà in carica 3 anni, è ora pronto per portare avanti il programma delle attività sportive 2024/2025.

Il presidente Giuliano Pizzanelli è anche tesoriere; ha tenuto a sé la delega al bilancio, ai rapporti con l’università, enti locali e altri soggetti pubblici, alle risorse umane. A ricoprire la carica di vicepresidente vicario è Giulio Messerini, che ha inoltre assunto le deleghe agli impianti, ai rapporti con le sezioni e all’attività agonistica. L’altra vicepresidente è Cecilia Baldera, a cui sono state affidate le deleghe ai servizi agli utenti e alle attività universitarie e promozionali. Ai nuovi entrati Carolina Boddi e Edoardo Moggi è stata assegnata la delega all’innovazione e progetti, mentre a Lorenzo Bellinvia e Eleonora Lanfranco quella alla comunicazione ed eventi. Un Consiglio direttivo giovane, quello appena entrato in carica, composto da atleti che in questi anni si sono spesi nei campi del Cus con le loro passioni sportive. Un impegno che intendono oggi riversare nella loro attività di consiglieri.

Giulio Messerini, 51 anni, al Cus da 42, Messerini ha praticato hockey come giocatore, allenatore, responsabile sezione, dirigente e padre di due atlete. E' stato attivo anche nell’atletica e nella ginnastica. Socio Cusi dal 2003, al Cus Pisa ricopre per la seconda volta consecutiva il ruolo di consigliere, e per la prima, quello di viceresidente: "Sono molto felice di questo incarico e ho molta fiducia nel nuovo Consiglio. Conosco lo spirito cussino e l’attenzione all’attività universitaria, dunque mi impegnerò affinché tutta la comunità sportiva vada nella stessa direzione, ovvero coinvolgere sempre più la popolazione studentesca. Ho intenzione di lavorare sin da subito sulla manutenzione degli impianti, con particolare attenzione al sentito problema del parcheggio, ma anche ai progetti delle nuove strutture".

Cecilia Baldera, già atleta giallo blu, cussina dal 2008, per anni è stata attiva nel settore Calcio a 5 dove ha praticato sia a livello amatoriale che agonistico. Lavora come impiegata nel settore del recupero inerti. Per lei è il secondo mandato in Consiglio, dove porta in dote gli oltre 15 anni di conoscenza del Cus: "Mi sono ricandidata per portare avanti il lavoro avviato e continuare a dare il mio contributo. La nomina di Vice presidente mi rende molto felice e ringrazio chi mi ha dato fiducia. Mi piace impegnarmi per migliorare le cose meno visibili, ma non meno importanti per la vita del Centro e di chi lo frequenta".

Lorenzo Bellinvia, studente in fisioterapia al secondo anno, pratica atletica leggera, specialità mezzofondo, per la quale ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati nazionali Under 20 nel 2022. Frequenta il Cus dal 2018. Qui è cresciuto sportivamente e anche professionalmente, infatti oggi oltre agli ottimi risultati come atleta, è anche istruttore. E' la sua prima volta da consigliere: "Mi sono appassionato all’attività universitaria anche grazie ai Cnu e ho sempre visto nel Cus una grande opportunità per tutte le persone che vogliono praticare sport in città. Ho scelto di fare la mia parte in Consiglio anche per questo, per far conoscere il Cus il più possibile, soprattutto ai giovani, a cui daremo sicuramente più attenzione".

Carolina Boddi, 22 anni e un impegno attivo nella sezione di atletica. Studente al terzo anno del corso di laurea in Scienze Motorie presso l'Università di Pisa. Debutta in Consiglio dopo tanti anni da sportiva praticante: "Sono entusiasta di essere stata eletta consigliera del Cus Pisa. Ho avuto l'opportunità di partecipare più volte a Campionati Italiani e Campionati Nazionali Universitari, esperienze che mi hanno arricchito sia a livello personale che professionale. Grazie alle mie esperienze nel settore dell'atletica leggera, credo di possedere la passione e la determinazione necessarie per contribuire efficacemente al team dei consiglieri".

Eleonora Lanfranco, ricercatrice presso l’IIM (Istituto di Intelligenza Meccanica) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si occupa di Realtà Virtuale Immersiva. Originaria della provincia di Torino, si è trasferita a Pisa per proseguire gli studi magistrali. Qui è entrata a far parte della famiglia del Cus Pisa per giocare a hockey su prato, uno sport che pratica da oltre dieci anni. Per la prima volta ricopre la carica di consigliere: "Ho deciso di candidarmi perché penso che il Cus Pisa abbia grandi potenzialità e credo di potermi mettere al servizio del Centro per farle emergere. Spero di poter creare un ponte facilitato tra studenti e pratica sportiva, che permetta loro di conciliare queste due attività e svolgerle al meglio".

Edoardo Moggi studia ingegneria aerospaziale a Pisa e 8 anni fa ha iniziato a giocare a hockey su prato al Cus. Da due anni è anche allenatore delle giovanili. Per lui si tratta del primo mandato da consigliere, e come detto, la sua delega è quella all’innovazione: "Innovazione per me è anche migliorare le cose che ci sono e crearne di nuove per far crescere il Cus e farlo conoscere maggiormente a studenti e non. Sono un atleta e vivo quotidianamente il Cus, lo conosco da vicino e sono felice di poter contribuire ancora più direttamente alla crescita del centro".