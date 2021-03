'Chiamalo! Il geometra è di famiglia': a marzo e a ottobre consulenze gratuite

Anche il Comune di Vecchiano aderisce all’iniziativa 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia' a cura del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Pisa. “Come Giunta comunale abbiamo concesso il patrocinio a questa azione messa a punto dal Collegio provinciale che prevede a marzo e ottobre 2021 due mesi completi per occasioni di incontro fra il professionista e il cittadino” afferma il sindaco Massimiliano Angori. 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia' torna, infatti, dopo la sospensione del 2020, con due mesi di consulenze gratuite nel 2021, per un progetto che ormai è diventato un appuntamento fisso nel panorama dei professionisti pisani.

Per adeguarsi alle normative nazionali di contrasto al Covid-19, il Collegio ha previsto di centralizzare l'iniziativa che, lo ricordiamo, è a disposizione dei cittadini di tutta la provincia di Pisa: il cittadino potrà scegliere se effettuare la consulenza tramite la piattaforma Zoom oppure se richiedere un appuntamento, che dovrà avvenire nella sede di via Pietro Nenni a Pisa, dove l’incontro sarà svolto nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19.



“Per tutto il periodo indicato, quindi, marzo e ottobre 2021, gli iscritti offriranno consulenze gratuite a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Queste consulenze hanno due caratteristiche, come sottolinea il Collegio stesso. La prima: si potranno affrontare tutte le problematiche che riguardano la sfera professionale del geometra, quindi la casa, il condominio, il catasto, l'edilizia, il fisco e il risparmio energetico. La seconda: le consulenze avverranno con un professionista giovane e uno anziano, fatto che conferma l'attenzione del Collegio verso la crescita e l'inserimento professionale dei colleghi più giovani, senza conflitti generazionali ma in totale armonia” spiega ancora il primo cittadino.





I cittadini potranno collegarsi al sito www. chiamaloilgeometraedifamiglia. it o telefonare alla segreteria del Collegio (050.9711531) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, indicando gli argomenti di loro interesse e prendendo appuntamento, online o in presenza. Il Collegio provvederà a fissare l'incontro.