In Alta val di Cecina dal 29 giugno al 30 novembre sarà attivo uno sportello di ascolto dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e ai genitori di adolescenti. Il servizio è stato organizzato dall’unità funzionale consultoriale diretta dalla dottoressa Elisa Faldini. Si tratta di uno spazio in cui è possibile essere ascoltati su tutte le difficoltà che possono emergere durante il periodo adolescenziale.

Analogamente viene offerto uno spazio di ascolto e sostegno, altrettanto importante in questo periodo, per i genitori dei giovani, in quanto l’adolescenza è un periodo di trasformazione che riguarda l’intera di famiglia. Gli incontri si svolgeranno nel Consultorio di Volterra che si trova all’interno dell’ospedale, nei pressi della ginecologia.

Lo sportello Adolescenti sarà garantito il 1° e 3° giovedì del mese dalle 14.30 alle 17. Lo sportello Genitori sarà garantito il 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 17. L’accesso è libero, senza necessità di richiesta medica e prenotazione, ed è gratuito. I minori possono accedere al servizio anche non accompagnati dai genitori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0588-91725 dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al venerdì oppure dalle 11 alle 13 del sabato. E-mail: consultoriavc@uslnordovest. toscana.it.