Scoperti in un parco con marijuana e uno spinello: tre minorenni segnalati alla Prefettura

Nel primo pomeriggio di giovedì 26 gennaio una pattuglia della Squadra volanti ha proceduto al controllo di tre minori, due dei quali già noti perché denunciati nel recente passato per atti di bullismo e piccole estorsioni in danno di coetanei, in via Fiorentina. I tre ragazzi, appartati in una piccola area verde, hanno cercato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente marijuana e una sigaretta artigianale con all'interno tabacco e marijuana. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro e i tre minorenni saranno segnalati alla Prefettura come assuntori. I poliziotti hanno poi fatto intervenire i rispettivi genitori per la presa in consegna dei figli, così come disposto dalla legge.