Contagi nell'Ausl Toscana nord ovest: calati ci circa un terzo in una settimana

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha pubblicato le statistiche su contagi e vaccini per il territorio coperto, in base alla situazione dell'ultima settimana. I nuovi casi positivi, da martedì 7 a lunedì 13 settembre, sono stati 641 con 63 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 913 con 73 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA PISANA: 90 nuovi casi positivi (da martedì 7 a lunedì 13 settembre) di cui 35 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni. I Comuni: Calci 3, Cascina 23, Crespina Lorenzana 2, Fauglia 1, Pisa 37, San Giuliano Terme 16, Vecchiano 5, Vicopisano 3. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 194; vaccinazioni complessivamente effettuate: 100.937 prime dosi e 92.042 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 84,2%.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 89 nuovi casi positivi (da martedì 7 a lunedì 13 settembre) di cui 44 (pari al 49%) hanno meno di 35 anni. I Comuni: Bientina 4, Buti 2, Calcinaia 5, Capannoli 7, Casciana Terme Lari 9, Lajatico 1, Palaia 2, Peccioli 3, Pomarance 4, Ponsacco 6, Pontedera 33, Santa Maria a Monte 7, Volterra 6. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 165; vaccinazioni complessivamente effettuate: 112.036 prime dosi e 101.750 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 82,9%.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 43 nuovi casi positivi (da martedì 7 a lunedì 13 settembre) di cui 23 (pari al 53%) hanno meno di 35 anni. I Comuni della Provincia di Pisa interessati: Guardistallo 1. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 120; vaccinazioni complessivamente effettuate: 82.531 prime dosi e 73.065 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 79,8%.

A ieri (13 settembre) le vaccinazioni effettuate erano 1.610.967, di cui prime dose 905.423. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (13 settembre), apparteneva alla fascia 50-59 con 152.433 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 141.417 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 138.367 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 128.940 vaccinati; viene poi la fascia 30-39 con 91.314; quindi la fascia d’età 80-89 con 87.498; la fascia 20-29 con 85.082; la fascia 0-19 con 59.591 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.781.