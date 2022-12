Primo e secondo posto di studentesse Unipi al contest di Assochange e Assioa

In occasione del convegno annuale di Assochange è stato premiato il miglior lavoro presentato da studenti universitari italiani partecipanti allo Student Contest 'Ritorno dal futuro: costruire nuove organizzazioni'. Ai primi due posti si sono posizionati due gruppi di studentesse dell’Università di Pisa, appartenenti al corso di 'Organizzazione aziendale e sistemi informativi', tenuto dai professori Federico Niccolini e Sara Scipioni: si tratta del team composto da Alice Cavaliere e Marika Meriggi e del team composto da Linda Checchi, Alice Gerardi, Arsenida Mataj ed Eleonora Migali.

Il Contest, giunto alla quinta edizione, è promosso da Assochange e Assioa (Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale) ed è rivolto agli studenti dei corsi di Organizzazione Aziendale, Comportamento Organizzativo, Gestione delle Risorse Umane e Cambiamento Organizzativo delle Università o dei Dipartimenti associati ad Assochange. Alla competizione hanno partecipato studenti appartenenti a diversi Atenei italiani, toccando temi quali Artificial intelligence, Big Data ed Enterprise Resource Planning avanzati, applicati a casi studio reali e immaginati.

Il tema dell’anno 2022 è stato incentrato sull’analisi delle possibili modalità organizzative da implementare per far evolvere il modo di lavorare nelle aziende dopo l'esperienza del Covid-19, ovvero l’adattamento dei modelli di gestione del cambiamento, da sempre pensati per le grandi aziende, alle esigenze delle Pmi e della Pubblica Amministrazione. Ai ragazzi è stato richiesto di inviare un video di massimo cinque minuti in cui si toccassero i temi sopra citati, che sono stati valutati in merito alla pertinenza dei contenuti dell’elaborato rispetto al tema del contest e all’innovatività dell’elaborato e delle modalità di presentazione.

Alice Cavaliere e Marika Meriggi si sono classificate al primo posto con un video concentrato sui temi della cybersecurity e la logistica portuale, dal titolo 'Cyber-Porto del futuro'. All’interno del video, un’approfondita analisi delle problematiche e possibili risoluzioni relative a cyber-attacchi e della gestione portuale intelligente, oltre alla proposta di una innovativa block-chain portuale per il Porto del futuro.

Linda Checchi, Alice Gerardi, Arsenida Mataj ed Eleonora Migali, classificate al secondo posto, hanno presentato un video dal titolo 'Metaverso e CRM', in cui hanno approfondito l’importanza della gestione delle relazioni con clienti finali, ma anche di quelle dei fornitori appartenenti alle supply chain di grandi supermercati, quali Tesco, e come questa possa evolversi all’interno del futuristico - ma ormai reale - metaverso.

I professori ringraziano tutti gli altri studenti che hanno partecipato attivamente al concorso con le loro produzioni video - Lorenzo Ansaldo, Alessandra Bellini, Alessio Bibbiani, Marta Giannaccari, Andrea Forconi, Alessio Marino, Gianmaria Zanetti, Marina Lugli, Leonardo Pacini, Emanuele Salvato e Giovanni Troia - e si congratulano con le vincitrici nazionali, che hanno ricevuto come riconoscimento una targa e un attestato di merito dagli organizzatori del Contest.