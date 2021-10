Fondazione Stella Maris e Niccolai Grandi Magazzini della Musica insieme per il Nuovo Ospedale dei Bambini

La Fondazione Stella Maris – IRCCS e 'Niccolai Grandi Magazzini della Musica' di Vicopisano lanciano il contest #IOCISONO a favore del Nuovo Ospedale dei Bambini che l’Istituto dovrà realizzare nell’area di Cisanello a Pisa.

#IOCISONO è nato da un’idea di Giuliano Maffei e Giovanni Niccolai ed è il progetto dedicato a tutti gli artisti italiani ed internazionali della musica che hanno voglia di lasciare una loro nota, un frammento del loro grande talento e del loro cuore nei mattoncini della nuova casa della speranza per tanti bambini e ragazzi con situazioni di fragilità neuropsichiatrica.

L’iniziativa #IOCISONO vuole essere un concreto sostegno al progetto del Nuovo Ospedale dei Bambini della Fondazione Stella Maris.

A ogni artista di rilievo Giovanni Niccolai ed i suoi collaboratori chiederanno di dedicare pensieri e musica – raccolti in piccoli video-messaggi – che andranno a comporre un caleidoscopio di energia ed entusiasmo allo stato puro a supporto del Nuovo Ospedale. I contributi video verranno pubblicati sul canale Facebook della Fondazione Stella Maris (@IRCCSFondazioneStellaMaris).

Il sostegno degli artisti e di tutti coloro che si occupano della musica è molto importante per la Fondazione Stella Maris, per questo il presidente Avv. Giuliano Maffei ha avviato in prima persona l’iniziativa, insieme a Giovanni Niccolai, per ribadire chiara e forte l’adesione del mondo della musica al Nuovo Ospedale, affinché ciascuno possa dire: 'Io ci sono!'.

“La musica, la poesia e l’arte ci fanno recuperare il pathos di quella bellezza creativa che da miliardi di anni viaggia in questo incredibile Universo, così apparentemente senza senso –-dichiara l’avv. Giuliano Maffei, presidente della Fondazione Stella Maris - ho conosciuto Giovanni Niccolai, proprio quello del famoso store della musica, ed appena gli ho riferito la folle idea di costruire il Nuovo Ospedale dei bambini con la Provvidenza (laica o divina poco importa, basta che si metta in azione), il suo cuore, come una grande orchestra ed un grande coro, mi ha detto: 'Io ci sono, vai avanti!'".

“Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di aiutare la realizzazione di un progetto così bello e significativo - sottolinea Giovanni Niccolai di 'Niccolai I Grandi Magazzini della Musica' - ai bambini e ai ragazzi di Stella Maris non si può dire di no. Rispondiamo in tanti a questa chiamata con la consapevolezza che fare del bene ci rende più felici”.