L'associazione Amici del Gioco del Ponte lancia un contest fotografico speciale

Domenica 26 settembre una rappresentanza delle schiere di Mezzogiorno e di Tramontana si incontreranno in tregua sul ponte di Mezzo, dopo aver percorso i rispettivi luoghi centrali, per darsi finalmente appuntamento alla battaglia di giugno 2022. "Plaudiamo convintamente la volontà di tenere viva la passione attorno al nostro amato Gioco con le modalità e le limitazioni che la pandemia ci impone - commenta l'associazione Amici del Gioco del Ponte - ma, ritenendo che il Gioco del Ponte, quale massima festa della città di Pisa, sia caratterizzato nel suo massimo splendore dalla marcia dei due cortei di Parte e dai combattimenti sul Ponte di Mezzo, quest'anno il premio 'il Morione' e 'il Morione d'onore' (che, ricordiamo, premia i migliori figuranti e le personalità che si sono distinte nella città di Pisa per la nostra tradizione) non verranno assegnati, rinviando l’appuntamento alla prossima edizione del Gioco".

L'associazione prosegue: "Consapevoli dell’eccezionalità del momento, lanciamo un’edizione speciale del nostro tradizionale Social Photo Contest, nell'ottica di promozione sociale della festa di Pisa. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare alla manifestazione di domenica 26 settembre, scattando le foto che posteremo sui nostri social nell'ottica di valorizzazione e promozione delle nostre tradizioni. Le tre foto più votate saranno premiate con una targa".

Il contest, come ormai consuetudine, è suddiviso in due categorie: Facebook e Instagram. Per partecipare a una delle categorie basta inviare un messaggio diretto dalla pagina Facebook o dall'account Instagram dell'associazione. E' possibile inviare la stessa foto a entrambe le categorie. Le foto verranno postate inserendo il nome dall'account attraverso il quale sono state ricevute ma senza inserire alcun tag. Le foto, postate in ordine di arrivo, dovranno essere inviate entro il 3 ottobre 2021 alle ore 23:59. Il conteggio delle preferenze sarà effettuato il 10 ottobre 2021. La classifica, per ciascuna sezione, è stabilita dal numero di like ricevuto per ciascuna foto.

"Ricordiamo che le foto che non saranno ritenute in linea con lo spirito dell'associazione non verranno pubblicate e non parteciperanno al contest ad insindacabile giudizio dell'associazione" specifica l'associazione. "Per rimanere aggiornati per tutto quello che riguarda il gioco del ponte vi invitiamo a seguire i nostri canali. Pagina Facebook: @amicidelgiocodelponte. Instagram: @amicigiocodelponte. Telegram: https://t.me/ amicigiocodelponte. Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/ IkgdttqWhOs0RhEYOW6gSj. O tramite email all'indirizzo: amicidelgiocodelponte@gmail. com".