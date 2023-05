Largo alla musica 'giovane': a Fauglia c'è 'Direzione Musica Young'

Attraverso una politica che dia opportunita? ai giovani e che crei un ponte tra Italia e Belgio avvalendosi della professionalità di operatori culturali del territorio, il Comune di Fauglia intende dare spazio alle nuove generazioni di musicisti con la duplice finalita? di sostenere il settore della musica dal vivo e allo stesso tempo una categoria, quella giovanile, che spesso non trova spazi per esibirsi.

Grazie al finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione all’Avviso pubblico dell’aprile/maggio 2022 in attuazione della legge regionale n. 3 del 2022 'Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni' (nell’ambito della promozione e realizzazione di spettacoli che vedano come protagonisti giovani toscani under 35), il Comune di Fauglia indice in collaborazione con Salty Music APS 'Direzione Musica Young', il primo contest per giovani cantautori under 35 che prevede principalmente, per i 4 finalisti, due serate di esibizione live a Fauglia a fine luglio e in replica a Bruxelles nell’autunno 2023.

Con 'Direzione Musica Young' l'organizzazione è alla ricerca di artisti per la categoria cantautori under 35 residenti sul territorio della Regione Toscana che hanno la voglia di confrontarsi con l'humus culturale ed artistico sia nazionale che europeo. "Giovani ed Europa - dichiara Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana - il tutto all'interno di una splendida cornice quale la passione per la musica. Un progetto, quello di Fauglia, che coglie pienamente i valori alla base del bando del Consiglio regionale Ri-generazione Toscana. Con l'avanzo di bilancio, derivante dai risparmi dei costi della politica, abbiamo pensato di investire sulle nuove generazioni attraverso le amministrazioni comunali che nei loro territori possono raggiungere le realtà più attive. Spero che tanti giovani artisti possano cogliere questa opportunità e si possano esprimere in libertà attraverso le loro creazioni musicali".

"E’ quello che auspichiamo - gli fa eco Alberto Lenzi sindaco di Fauglia - La musica, lo sappiamo, unisce e include ed è una delle forme artistiche che ha un linguaggio universale, sarà anche per questo che il mondo giovanile ne è attratto ed è infatti a quel target che ci rivolgiamo, spesso difficile da raggiungere e da coinvolgere, ma ricco di potenzialità e talento. Con questo progetto desideriamo dare la possibilità ai nostri giovani di esprimersi e di dimostrare le loro

capacità non solo in Italia ma anche all’estero. Ringrazio il Consiglio regionale della Toscana per aver riconosciuto il valore di questo progetto".

"E’ un’idea che maturavamo da tempo - sottolinea l’assessore comunale con delega alla cultura Emanuela Rombi - il bando del Consiglio regionale ci ha dato l’opportunità di reperire parte delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Il budget complessivo è di circa 9.000 euro, di cui 6.000 di contributo regionale e 3.000 di risorse comunali. In questi giorni uscirà il bando con scadenza 20 giugno, per partecipare sarà necessario compilare un form, reperibile sul sito istituzionale dell’ente e sui social di Comune e Salty Music. I giovani cantautori dovranno inviare una breve biografica, un file audio e un video breve in cui presentano il brano inedito oltre al pagamento di una piccola quota di iscrizione. Attendiamo con curiosità e interesse le candidature".

Nel dettaglio del concorso e sulla scelta dei finalisti interviene infine Andrea Fornai presidente di Salty Music APS: "Il concorso prevede quattro vincitori finalisti, scelti accuratamente da una giuria di professionisti del settore musica fra cui: Daniela Di Tommaso, booking manager; Luca Guerrieri, editore musicale; Stefano Toncelli, musicista ed esperto di mix e mastering; Rossella Falco, comunicazione e video e musicisti professionisti fra cui: Giacomo Lariccia, cantautore; Tommaso Novi, cantautore; Petra Magoni, cantante interprete; Finaz, chitarrista; Francesco Fry Moneti, violinista; Simone Lenzi, cantautore e scrittore. Il concorso si inserisce in Migrazioni Sonore 2023, progetto di internazionalizzazione della cultura e della musica italiana nel mondo che Salty Music APS porta avanti da un decennio".