Contestazione al ministro Bernini, il Rettore: "Condanna per ogni violenza, anche verbale"

Apertura al dialogo con gli studenti, senza però alzare i toni fino allo scontro. E' il senso delle parole del rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi, il quale, a seguito della contestazione degli studenti pro Palestina al ministro dell'Università e Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini, è stato chiamato in causa da rappresentanti di Forza Italia, che hanno chiesto una condanna del gesto.

"Sabato scorso - scrive in una nota il Rettore - ho espresso al Ministro Bernini la mia personale solidarietà per gli episodi verificatisi durante una manifestazione politica a Pisa. Nel ribadire tutto quanto affermato nel nostro recente comunicato, relativo alla tragica evoluzione della situazione in Palestina, ricordo che il principio basilare della dialettica democratica è il diritto che ciascuno ha a parlare e ad essere ascoltato, e confermo la condanna di ogni atto di violenza, anche verbale".

Nel comunicato sulla Palestina dell'Università di Pisa, in conclusione, si legge che "l'Università di Pisa conferma l'apertura a discussioni, manifestazioni e confronti che diano spazio a tutte le opinioni in un dibattito libero e pacifico, che rifugga da ogni forma di violenza e di disumanizzazione dell'altro. Ribadisce che studenti e studentesse di origine israeliana, ebraica, palestinese e di ogni altra etnia o religione sono parte a pieno titolo della comunità universitaria pisana e si impegna a promuovere iniziative volte a creare un ambiente in cui ciascuno si possa sentire al sicuro e si identifichi un terreno condiviso di rispetto dei diritti e dei valori umani fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita, unico possibile punto di partenza per ogni tentativo di ricomposizione".