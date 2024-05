Casciana Terme, gli occhi della Polizia Locale sul territorio: da inizio anno rilevati 7 reati di abbandono di rifiuti

Nei giorni scorsi, grazie all'utilizzo di fototrappole, la Polizia Locale di Casciana Terme Lari è riuscita a individuare due soggetti, residenti in zona, che abbandonavano rifiuti su suolo pubblico a Collemontanino e rispetto a cui da tempo stava andando avanti un’attenta azione di indagine. Le due persone verranno denunciate.

Quest'ultimo intervento si somma ad alcune altre azioni per il decoro e la salubrità dell’ambiente di particolare rilevanza, come l’accertamento di una discarica abusiva dove i rifiuti venivano smaltiti e bruciati illecitamente e l’individuazione dell’abbandono di ingenti quantitativi di pneumatici nella zona industriale di Perignano. Ma non è tutto: nei giorni scorsi, infatti, durante un servizio di controllo, gli agenti della Municipale hanno accertato nella frazione di San Ruffino la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti indifferenziati, costituiti da materiale inerte, elettrodomestici, ancora pneumatici e parti di veicoli. L'area è stata sottoposta a sequestro e sporte le conseguenti denunce.

Grazie anche all’ausilio di fototrappole e di telecamere di videosorveglianza, oltre 40 dispiegate sul territorio, è stato possibile rilevare dall'inizio dell'anno sette reati aventi ad oggetto l’abbandono di rifiuti e identificare chi ha abbandonato sul territorio sacchi della spazzatura e rifiuti vari, in un caso addirittura con scarico di materiale inerte da un furgone.

Risultati, questi, resi possibili da un quotidiano monitoraggio del territorio che ha come obiettivo primario la lotta contro gli abbandoni indiscriminati. Dall'avvio del nuovo sistema di raccolta puntuale porta a porta, l'amministrazione comunale ha implementato controlli mirati per individuare i responsabili di tali azioni, cercando di prevenire e sanzionare chiunque violi le norme sulla gestione dei rifiuti. La Polizia Municipale nel corso del 2023 ha svolto oltre 700 controlli ed emesso oltre 120 sanzioni. Ma l'aspetto da valorizzare è che l’incessante attività prestata ha reso possibile assistere in breve tempo a una sensibile riduzione del numero di abbandoni passando ad esempio dai 38 accertati a dicembre 2022 ai 6 di ottobre 2023.

"Voglio prima di tutto dire grazie alla nostra Polizia Locale che quotidianamente lavora anche per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in cui viviamo - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - Questo importante lavoro ha permesso di contenere e sanzionare gli abbandoni di rifiuti, un fenomeno particolarmente odioso e che manifesta inciviltà e scarso attaccamento per il posto in cui si vive ma anche di abbattere vere e proprie attività delinquenziali da parte di soggetti che in modo organizzato provano a realizzare sul territorio discariche abusive o gestione illecita dei rifiuti e che hanno trovato un impegno forte da parte dell'amministrazione nel contrastarli".