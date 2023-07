﻿Volterra tra i Comuni assegnatari del bando AICCRE per il progetto europeista

Per la prima volta dall’inizio della sua attività AICCRE Toscana ha pubblicato un bando pubblico dal titolo 'Concessione di contributi a Province, Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti a valenza internazionale da realizzare nel biennio 2023 -2024'. I Comuni assegnatari del Bando sono: Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra.

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa ha finanziato il progetto 'Volterra incontra l'Europa' che, dal 4 al 7 maggio, ha riunito a Volterra tutte le città gemellate, ossia Mende (Francia), Wundsiedel (Germania), Bruchsal-Heidelsheim (Germania) e Sandomierz (Polonia).

"Ringraziamo AICCRE per il finanziamento . dichiarano Giacomo Santi, sindaco di Volterra; Viola Luti, assessore con delega ai Gemellaggi e Fabrizio Fabbri, presidente del Comitato Gemellaggi Volterra - che ha contribuito a realizzare l’evento 'Volterra incontra l’Europa', un'importante occasione di confronto tra le città gemellate con Volterra. I gemellaggi sono fondamentali per promuovere relazioni internazionali, scambi culturali e di conoscenza reciproca, aspetti che costituiscono una preziosa fonte di arricchimento per ciascuna comunità". Nella sede della Regione Toscana, a presenziare alla conferenza stampa sui progetti di gemellaggio, erano presenti l'assessore Viola Luti e Fabrizio Fabbri, presidente del Comitato Gemellaggi Volterra.