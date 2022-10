Vecchiano: 80mila euro di contributi alle famiglie per gli asili nido

Oltre 80mila euro di contributo per le famiglie che utilizzano i servizi rivolti alla prima infanzia. Anche per l’anno educativo 2022/2023 i genitori, residenti nel Comune di Vecchiano, di bambini e bambine che utilizzano servizi rivolti alla prima infanzia, possono fare domanda per accedere ai contributi regionali a parziale rimborso della retta da sostenere per la frequenza. C'è tempo fino al prossimo 3 novembre per fare domanda.

"Con l'avviso pubblicato di recente per i contributi per la frequentazione degli asili nido, diamo il via alla possibilità per tutti gli iscritti alle strutture (Nodica e Migliarino) di ricevere un importante sostegno - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alle Politiche scolastiche e sociali, Lorenzo Del Zoppo - in particolare, le risorse giunte al nostro Comune dalla Regione Toscana e dal Miur ci consentiranno di abbattere sensibilmente le tariffe per le famiglie che necessitano di usufruire dei servizi per la prima infanzia, in base a una graduatoria che sarà stilata in riferimento alle fasce Isee dei soggetti che fanno richiesta".



"In un periodo in cui i servizi alla prima infanzia, dopo gli anni più duri della pandemia, ritrovano una piena socialità, è per noi fondamentale andare infatti a sostenere concretamente le famiglie nella fruizione di tali attività che sul nostro territorio sono molto ben strutturate. Fondamentale dunque il contenimento, e laddove possibile l'azzeramento delle tariffe. È una azione concreta messa a punto dalla nostra amministrazione comunale" concludono Angori e Del Zoppo.

La domanda, compilando l'apposito modulo e allegando l’ISEE, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@comune.vecchiano.pisa.it o in alternativa può essere presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vecchiano, sito in





Via XX Settembre 9, fino al 3 Novembre 2022.Per informazioni è possibile prendere contatti con l'ufficio scuola del Comune di Vecchiano (Lisa Cecchi tel. 050/859647 - dott. Adolfo Del Soldato 050/859658). I dettagli e la modulistica sono disponibili anche sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie