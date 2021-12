Fondazione Pisa : pubblicato l’avviso 2022 per il settore ‘Attività culturali’

Fondazione Pisa ha emanato l’avviso relativo all’anno 2022 per presentare progetti e chiedere un contributo istituzionale nel settore ‘Attività culturali’.

Gli interventi di Fondazione Pisa nel settore ‘Attività Culturali’ sono rivolti al sostegno di progetti specifici relativi a iniziative culturali – manifestazioni espositive, teatrali e musicali, etc.. – rivolte a una immediata fruizione pubblica e che siano capaci di attrarre l’interesse e la partecipazione di un pubblico vasto, contribuendo anche allo sviluppo dell’economia del territorio. Le proposte di progetto devono pervenire a Fondazione Pisa entro il 21 gennaio 2022.

Il contributo di Fondazione Pisa può inoltre essere chiesto per il supporto all’attività istituzionale dell’ente, attività che deve essere rivolta a iniziative culturali utili a mantenere uno stretto rapporto con il territorio di riferimento. Le richieste di sostegno istituzionale devono essere inoltrate a Fondazione Pisa entro il 30 novembre 2022.

L’avviso, con tutte le informazioni nel dettaglio, è pubblicato nel sito di Fondazione Pisa (fondazionepisa.it) insieme alla modulistica che deve essere utilizzata per inoltrare la richiesta.