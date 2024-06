Sul sito della Fondazione Pisa è stato pubblicato l’Avviso relativo all’anno 2025 per le richieste di contributo per progetti specifici nel settore Attività Culturali. Gli interventi della Fondazione nel settore delle attività culturali sono rivolti a sostenere specifici progetti relativi ad iniziative culturali quali manifestazioni espositive, teatrali, musicali ovvero di altra forma di espressione a valenza culturale, rivolte ad una immediata fruizione pubblica, che si svolgano nell’ambito territoriale di riferimento della Fondazione Pisa, capaci di attrarre l’attenzione, l’interesse e la partecipazione di un vasto pubblico e di contribuire anche allo sviluppo dell’economia del territorio.

Possono presentare richieste di contributo gli enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo del territorio in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale. Per la presentazione delle richieste di contributo, a partire da quest’anno la Fondazione Pisa ha attivato una specifica piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il sito istituzionale che, per mezzo di una interfaccia-utente a seguito di registrazione, consente agli enti interessati di compilare direttamente on line la modulistica, caricando tutte le informazioni e la documentazione.