Coronavirus a Calci: 150mila euro per famiglie, imprese ed associazioni in difficoltà

Il Comune di Calci fa il punto sull'esito dell'ultimo bando pubblico emanato per sostenere nuclei familiari, imprese produttive e associazioni della Valgraziosa, in difficoltà o stato di bisogno per l'emergenza pandemia. Sono state accolte le domande di 118 nuclei familiari (per un totale di 281 cittadini), 28 imprese e professionisti e 7 tra gestori di impianti sportivi e sedi di associazioni, per un totale di aiuti pari a quasi 150mila euro.

Nello specifico, per quanto riguarda le famiglie, sono stati liquidati 30mila euro di buoni spesa ai nuclei familiari che avevano presentato domanda e 3.900 euro destinati alla San Vincenzo de Paoli per i pacchi alimentari che settimanalmente vengono consegnati alle famiglie più fragili. Quanto ai contributi economici straordinari previsti dall’ultimo avviso saranno invece liquidati 55mila euro, che saranno a loro volta suddivisi in base al numero dei componenti del nucleo tra le 118 famiglie che hanno presentato la domanda, per permettere ai calcesani in difficoltà di affrontare le altre spese vive quali affitti o mutuo, bollette, eventuale spese per didattica a distanza ecc.

Allo stesso modo i 40mila euro stanziati per le imprese saranno suddivisi tra le 28 aziende, imprese o professionisti calcesani, che hanno fatto domanda e che sono state tutte accolte. Sono invece 7 le realtà (accolte tutte le domande presentate) che beneficeranno dei 15mila euro destinati alle associazioni che sul territorio comunale hanno in gestione una struttura sportiva pubblica o privata o che, già da prima della pandemia, pagavano un canone di locazione per la propria sede all’interno del territorio calcesano.

Nei prossimi giorni toccherà alla ragioneria del Comune effettuare i mandati di pagamento che, visto l'elevato numero, saranno liquidati nel corso del mese di febbraio. "Uno sforzo importante per le casse del nostro Comune - dice il sindaco Massimiliano Ghimenti - se si pensa che complessivamente, dall’inizio della pandemia ad oggi, sono state messe in atto misure che superano i 350mila euro. Un impegno che va ad aggiungersi all’acquisto di 100mila mascherine da parte della nostra Protezione Civile e di 124 saturimetri da distribuire su indicazione dei medici di famiglia ai calcesani in isolamento domiciliare in quanto risultati positivi al Covid-19. A tutto ciò inoltre va a sommarsi, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato, la consegna di spesa e farmaci a domicilio per le persone in difficoltà. Grazie a tutte queste azioni e alle molte risorse messe in gioco a valere su fondi nazionali e comunali, abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità perché nessuno della nostra comunità rimanesse indietro. Per quanto riguarda i dati di questo ultimo bando, siamo particolarmente orgogliosi di aver pensato e voluto introdurre un 'contributo economico straordinario', aggiuntivo e diverso dai buoni spesa e destinato alle persone colpite maggiormente dalla crisi economica per permetter loro di affrontare le tante spese vive cui fare fronte quali bollette e affitti sia spese accessorie provocate dal Covid-19 quali strumenti informatici per la didattica a distanza".

Per quanto riguarda le famiglie sono stati destinati 240 euro a coloro che si trovano in difficoltà e che vivono soli, un aiuto medio per famiglia di quasi 500 euro commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare (i nuclei con 4 o più componenti hanno ricevuto circa 800 euro, quelli con 6 o 7 componenti 960 euro). Per quanto riguarda invece le imprese, quelle che hanno presentato domanda, riceveranno 1428,57 euro ciascuna, risorse che vanno ad aggiungersi all'azzeramento completo del saldo Tari applicato a tutte le realtà - che hanno subito chiusure forzate o riduzioni di lavoro - e al bonus idrico (per coloro che hanno fatto domanda nei mesi scorsi). Infine, alle associazioni che hanno impianti in gestione o una sede in affitto sul territorio della Valgraziosa, andranno 2142,85 euro per ciascuna struttura.