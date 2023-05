Calci: pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

L’amministrazione comunale di Calci rinnova l’appello, rivolto ai suoi cittadini, affinché al momento della dichiarazione dei redditi donino il 5x1000 al Comune di Calci. “Il 5x1000 è uno strumento importante per incrementare le politiche sociali sul territorio e rispondere il più possibile alle difficoltà dei cittadini - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti - e quest’anno sarà ancora più prezioso. Perché, come Giunta, abbiamo deciso di destinare interamente i proventi del 5x1000 di quest’anno ad incrementare i fondi comunali del 'Contributo Affitto', preso atto che per questa misura dobbiamo far fronte al taglio netto dei fondi statali deciso, improvvisamente e improvvidamente, dal governo Meloni”.

Il bando 2023 per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, pubblicato in questi giorni con scadenza al 19 giugno, è riservato alle famiglie a basso reddito. "Per chi vive in affitto si tratta di un sostegno prezioso - commenta il vicesindaco con delega alle Politiche sociali, Valentina Ricotta - che il Comune di Calci intende garantire il più possibile anche nel 2023, nonostante i tagli governativi, ai livelli medi degli anni passati".

"Il 5x1000 - aggiunge Ricotta - è una somma che viene in ogni caso sottratta mensilmente dal proprio stipendio o pensione. Se i cittadini non effettuano alcuna scelta, tali risorse restano nelle casse dello Stato. Per questo invitiamo i calcesani a fare una scelta e quindi a destinare il proprio 5x1000 a realtà che ritengono meritevoli oppure al Comune, che quest'anno lo utilizzerà per dare un aiuto concreto alle famiglie del territorio che vivono in affitto. Ricordiamo che per destinarlo al Comune basta firmare nell'apposito riquadro del modello per la denuncia dei redditi, senza riportare alcun codice identificativo dell'ente".

Negli ultimi anni sempre più cittadini hanno scelto di donare il 5x1000 al Comune di Calci. Una fiducia che, cresciuta nel tempo, garantisce oggi circa 6mila euro al bilancio annuale dell’ente. "Per quest'anno l'obiettivo dell'amministrazione è confermare e semmai superare questa cifra - conclude il primo cittadino - al fine di incrementare il più possibile quanto già stanziato dal Comune per il sostegno degli affitti, che per alcune famiglie era e resta una misura vitale".