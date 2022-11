Cascina: 75.000 euro di contributi contro il caro-bollette

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l'erogazione di un contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas per i mesi da gennaio a ottobre 2022. Le domande relative all’avviso pubblico dovranno pervenire esclusivamente on-line con SPID, CIE o CNS direttamente sul sito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato: https://cascina.sicare.it/ sicare/benvenuto.php, entro e non oltre le 13 del giorno 24 novembre 2022 (termine perentorio), pena l’esclusione.

“Con questa manovra cerchiamo di aiutare i più deboli - spiega il sindaco Michelangelo Betti - difficilmente le amministrazioni comunali possono attuare interventi risolutivi di fronte al caro-bollette. Da un lato attendiamo la concretizzazione degli impegni presi dal governo, dall'altro speriamo che ci sia un arretramento nei costi. E non possiamo che ringraziare la Fondazione Pisa per la sensibilità e per quanto ha fatto in ambito sociale negli ultimi anni, in particolare dallo scoppio della pandemia a oggi”.

La Fondazione Pisa ha infatti messo a disposizione 45.000 euro come 'Contributo per caro bollette per le famiglie del Comune in difficoltà a causa dell'attuale crisi energetica', a cui l'amministrazione ha scelto di sommare altri 30.000 euro con una variazione urgente di bilancio per soddisfare il maggior numero di domande.

I contributi saranno erogati per ciascun nucleo familiare a seguito della presentazione della documentazione attestante il pagamento della spesa sostenuta per il periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2022 e saranno erogati sulla base delle domande pervenute seguendo i seguenti seguenti criteri in base all’Isee: fino a 12.000 euro contributo di 150 euro; da 12.000,01 a 16.500 euro contributo di 300 euro. Questo perché le fasce di reddito più basse beneficiano già di un alleggerimento della bolletta.



“Abbiamo deciso di rivolgere una particolare attenzione alla fascia di popolazione con Isee tra 12.000 e 16.500 euro che non ha usufruito delle compensazioni SGAte sulle tariffe energetiche - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali Giulia Guainai - e che è stata impattata dall'urto della crisi energetica in un quadro economico già debilitato dagli anni di pandemia, mantenendo comunque alta l'attenzione anche sulla fascia più debole della società. Un ringraziamento, come sempre, all'ufficio sociale per la tempestività nella redazione degli atti e la massima disponibilità nell'interesse di Cascina”.