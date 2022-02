Contributo affitti 2021, si possono consegnare le ricevute fino a venerdì 18 febbraio

Gli uffici delle Politiche per la Casa del Comune di Pisa informano che sono stati riaperti i termini per la consegna delle ricevute per chi risulta presente nella graduatoria definitiva degli ammessi per il bando del Contributo Affitto 2021.

La consegna delle ricevute è necessaria per poter ricevere il contributo. A tel fine le ricevute potranno essere consegnate da lunedì 14 fino a venerdì 18 febbraio esclusivamente tramite consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa, in Lungarno Galilei n.43 (ingresso Piazza XX Settembre).

Dall' 8 novembre 2021, l'URP riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (telefono 050/910320). In alternativa le ricevute possono essere consegnate via PEC all'indirizzo comune.pisa@ postacert.toscana.it.

La graduatoria degli ammessi e le informazioni sono pubblicate sul sito web del Comune di Pisa all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ articolo/riapertura-termini- consegna-ricevute-bando- contributo-affitto-2021.