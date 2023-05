Cascina: un contributo per sostenere i circoli

“Una misura a sostegno dei circoli con un duplice obiettivo: supportare presidi socioculturali e ricreativi di inestimabile valore nell’organizzazione di attività e parallelamente, grazie a numerosi eventi diffusi, valorizzare le tante frazioni del nostro comune”. Con queste parole l’assessore al Sociale del Comune di Cascina Giulia Guainai lancia il bando destinato ai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale (APS) e agli enti di promozione sportiva (EPS) per ottenere un contributo economico (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) finalizzato alla realizzazione di azioni o iniziative sul territorio. Il termine per presentare la domanda è fissato per le ore 12 del 31 maggio 2023.

Possono avanzare la richiesta i circoli con sede legale o operativa all’interno del territorio comunale affiliati alle APS e agli EPS che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte/i nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore.

Il Comune di Cascina intende erogare questo contributo per eventi che andranno in scena dal 1 giugno al 31 dicembre 2023. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente e spedita, in formato non modificabile (pdf), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec. comune.cascina.pi.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo previo appuntamento al numero 050/719.235.

Per le domande accolte sarà erogato un contributo economico fino al 90% del costo del progetto, e comunque esso potrà ammontare a un massimo di 750 euro per ciascuna richiesta. Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori al fabbisogno, l’amministrazione comunale si riserva di stabilire importi diversi per esaurire il fondo disponibile o soddisfare integralmente l’elenco degli ammessi. L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it) e affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Cascina. Il testo del bando e il modulo per la domanda possono essere scaricati dal sito web del Comune al link https://www.comune. cascina.pi.it/it/news/ contributi-economici-ai- circoli-affiliati-alle- associazioni-di-promozione- sociale-e-agli-enti-di- promozione-sportiva.