Cascina: in arrivo contributi ai circoli

È stato pubblicato il bando per ottenere un contributo dall’amministrazione comunale di Cascina rivolto alle associazioni di promozione sociale (Aps) e agli enti di promozione sportiva (Eps). Il tutto finalizzato alla realizzazione di azioni/iniziative attivate sul territorio. “Anche quest’anno - sottolinea Giulia Guainai, assessore al Sociale - la nostra amministrazione ha scelto di sostenere i circoli del territorio, fortemente convinti dell’importanza del ruolo sociale e ricreativo che svolgono nella nostra comunità. A questo proposito l’avviso prevede l’erogazione di contributi per l’organizzazione di attività o eventi per incentivare e promuovere un sempre maggior senso di comunità, che ci auguriamo possa toccare ogni frazione di Cascina grazie alla capillarità che contraddistingue il nostro tessuto associativo”.

Sarà erogato un contributo economico fino al 90% del costo del progetto e potrà ammontare a un massimo di 750 euro per ciascuna richiesta.

Possono presentare richiesta i circoli con sede legale o operativa nel territorio comunale affiliati alle Aps e agli Eps che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore. Non possono presentare domanda i circoli che, per il 2022, abbiano già ottenuto altri contributi economici da parte del Comune di Cascina sulla stessa iniziativa.

Le attività per le quali si richiede il contributo devono essere attivate sul territorio dal 1 giugno al 31 dicembre 2022.

La domanda di concessione del contributo sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo dell’Allegato '1' del bando (scaricabile al link https://www.comune.cascina.pi. it/it/news/contributi- economici-ai-circoli- affiliati-alle-aps-e-eps) e presentata entro le ore 23.59 del 18 luglio 2022.

La domanda dovrà essere spedita, in formato non modificabile (pdf) esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it o consegna a mano all'Ufficio Protocollo previo appuntamento al numero: 050.719235.