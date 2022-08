Oltre 400.000 euro a tre istituti della Valdicecina contro la dispersione scolastica

Sono stati assegnati complessivamente oltre 400.000 euro a tre istituti della Valdicecina, risorse che fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione contro la dispersione scolastica e le povertà educative e per il superamento dei divari territoriali.

“Si tratta di un finanziamento consistente - dichiara Viola Luti, assessore all’Istruzione del Comune di Volterra e presidente zonale della Valdicecina - che rappresenta un’opportunità estremamente importante per il nostro territorio. Far parte, infatti, di un progetto nazionale che pone l’attenzione sulle fragilità per il contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico è fondamentale per poter difendere la centralità dell’istruzione e per favorire la formazione di cittadini consapevoli e in grado di essere liberi e autonomi. Una misura - conclude Luti - che aiuta le ragazze e i ragazzi, nella fasce 12-18 anni, che hanno difficoltà nella prosecuzione del loro percorso di studi, supportandoli attraverso progetti mirati che verranno integrati con quelli già esistenti e condivisi tra istituzioni del territorio”.

I beneficiari del territorio:

- I.C. Tabarrini di Pomarance oltre 78.000 euro

- ITCG Niccolini di Volterra oltre 213.000 euro

- IIS Carducci di Volterra 111.000 euro

Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche sulla base di precisi indicatori relativi alla dispersione e al contesto socio-economico.